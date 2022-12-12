Блог ⟩ Эстония после снежной бури: водители откапывают свои машины из сугробов, без электричества сидят 4500 потребителей

Дворы многоэтажных домов завалило снегом, пешеходы с трудом передвигаются по тротуарам. С самого утра водители по всей стране откапывают свои машины из сугробов, а тем, кому посчастливилось выехать, жалуются на плохую работу квартирных товариществ и коммунальных служб.