В Эстонии устраняют последствия сильнейшей снежной бури, фактически скрывшей страну под толстым слоем снега.
Блог ⟩ Эстония после снежной бури: водители откапывают свои машины из сугробов, без электричества сидят 4500 потребителей
Эстония после снежной бури: водители откапывают свои машины из сугробов, без электричества сидят 4500 потребителей
Дворы многоэтажных домов завалило снегом, пешеходы с трудом передвигаются по тротуарам. С самого утра водители по всей стране откапывают свои машины из сугробов, а тем, кому посчастливилось выехать, жалуются на плохую работу квартирных товариществ и коммунальных служб.
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