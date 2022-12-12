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Блог ⟩ На Эстонию обрушилась снежная буря, более 9500 домохозяйств остались без электричества

rus.postimees.ee
На Эстонию обрушилась снежная буря, более 9500 домохозяйств остались без электричества
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Буран.
Буран. Фото: Marianne Loorents

В Департаменте окружающей среды объявили штормовое предупреждение второго уровня. 

По словам синоптика Кайро Кийтсака, в понедельник буря переместится на север с юго-востока Эстонии, а оттуда распространится по Эстонии, достигнув своего пика сегодня в полдень или ближе к вечеру. Порывами скорость ветра может достигать 26 метров в секунду. Буран должен закончиться во вторник.

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