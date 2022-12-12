Пророссийское движение предлагает помощь жителям Нурсипалу, которые недовольны расширением полигона

В русскоязычном видеоролике представители движения «Вместе» утверждают, что государство хочет уничтожить все во имя войны на земле, где выросло несколько поколений эстонцев.

В видеообращении, в котором среди прочих фигурирует представитель движения Айво Петерсон, участник движения Эдуард Федотов говорит о том, что жители Нурсипалу обратились к ним, потому что «их постигла беда: [Минобороны и Силы обороны] намерены построить военный полигон на земле, где они проживают».