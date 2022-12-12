Пн, 12.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Пророссийское движение предлагает помощь жителям Нурсипалу, которые недовольны расширением полигона

Прийт Пуллеритс
Пророссийское движение предлагает помощь жителям Нурсипалу, которые недовольны расширением полигона
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 2
Эдуард Федотов (второй справа) предлагает помощь на русском языке жителям Нурсипалу. Второй слева - представитель движения «Вместе» Айво Петерсон.
Эдуард Федотов (второй справа) предлагает помощь на русском языке жителям Нурсипалу. Второй слева - представитель движения «Вместе» Айво Петерсон. Фото: Kuvatõmmis

Пророссийское движение «Вместе» вмешалось в борьбу против расширения военного полигона вокруг Нурсипалу в Вырумаа.

В русскоязычном видеоролике представители движения «Вместе» утверждают, что государство хочет уничтожить все во имя войны на земле, где выросло несколько поколений эстонцев.

В видеообращении, в котором среди прочих фигурирует представитель движения Айво Петерсон, участник движения Эдуард Федотов говорит о том, что жители Нурсипалу обратились к ним, потому что «их постигла беда: [Минобороны и Силы обороны] намерены построить военный полигон на земле, где они проживают».

Ключевые слова
Наверх