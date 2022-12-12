Пророссийское движение «Вместе» вмешалось в борьбу против расширения военного полигона вокруг Нурсипалу в Вырумаа.
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Пророссийское движение предлагает помощь жителям Нурсипалу, которые недовольны расширением полигона
Пророссийское движение предлагает помощь жителям Нурсипалу, которые недовольны расширением полигона
В русскоязычном видеоролике представители движения «Вместе» утверждают, что государство хочет уничтожить все во имя войны на земле, где выросло несколько поколений эстонцев.