На шоссе Таллинн – Тарту произошло ДТП, два человека госпитализированы

Авария произошла, когда автомобиль, ехавший по главной дороге, столкнулся с автомобилем со стороны проселочной дороги. Всего в автомобилях находилось шесть человек, двое из них - дети. Четыре человека были доставлены с места происшествия в больницу для проведения медицинского осмотра. Остальные двое были осмотрены на месте происшествия. Точные обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Дорога на месте аварии была заснеженной и скользкой. Из-за задействованной техники движение в таллиннском направлении было на некоторое время перекрыто, но через час после аварии движение было восстановлено в обоих направлениях.