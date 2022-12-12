Незадолго до 8:30 утра в центр экстренной помощи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн – Тарту, в деревне Пауаствере недалеко от Пыльтсамаа, где столкнулись два транспортных средства.
На шоссе Таллинн – Тарту произошло ДТП, два человека госпитализированы
Авария произошла, когда автомобиль, ехавший по главной дороге, столкнулся с автомобилем со стороны проселочной дороги. Всего в автомобилях находилось шесть человек, двое из них - дети. Четыре человека были доставлены с места происшествия в больницу для проведения медицинского осмотра. Остальные двое были осмотрены на месте происшествия. Точные обстоятельства происшествия еще устанавливаются.
Дорога на месте аварии была заснеженной и скользкой. Из-за задействованной техники движение в таллиннском направлении было на некоторое время перекрыто, но через час после аварии движение было восстановлено в обоих направлениях.
Полиция просит всех быть предельно бдительными и осторожными за рулем в сложных погодных и дорожных условиях сегодняшнего дня. Особое внимание следует уделять перекресткам и при переходе с боковой дороги на главную. Дороги скользкие, поэтому торможение и съезд на обочину затруднены. Если нет крайней необходимости, поездки в очень ветреную и штормовую погоду можно отложить до улучшения условий.