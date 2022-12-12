КАРТА ⟩ Погодные условия лишили электричества более 10 500 домохозяйств

Старейшина Сааремааской волости Микк Туйск заявил сегодня утром в интервью радио Kadi, что ситуация с перебоями в подаче электроэнергии на самом деле не особо улучшилась. «Линии настолько хрупкие, что где-то их удается восстановить, а потом снова падает дерево и происходит новый хлопок», – сказал Туйск.

По словам старейшины, самые тяжелые условия по-прежнему в Кихельконна, Люманда, Каали, Кыльяла, Кярла и Сымера. Он добавил, что Elektrilevi больше не настроена так оптимистично в отношении устранения отключений, как это было в воскресенье.

«Elektrilevi больше не обещает восстановить электричество к вечеру. Скорее, это произойдет к среде. Мы получим новый обзор в кризисном штабе, который вот-вот начнется», – подтвердил он.

Вчера Elektrilevi объявила, что занимается ликвидацией очагов неисправности в координации с комитетом по кризисным ситуациям муниципалитета, и в сотрудничестве были выбраны наиболее приоритетные области для ликвидации неисправностей. Бригады работали весь день и две ночи, сейчас на островах восстановлено электроснабжение 9459 потребителей, около 4400 все еще остаются без электричества.