По данным Elektrilevi, по всей Эстонии без электричества остались 10 703 домохозяйства. Больше всего домохозяйств пострадало на Сааремаа – 7200.
КАРТА ⟩ Погодные условия лишили электричества более 10 500 домохозяйств
Старейшина Сааремааской волости Микк Туйск заявил сегодня утром в интервью радио Kadi, что ситуация с перебоями в подаче электроэнергии на самом деле не особо улучшилась. «Линии настолько хрупкие, что где-то их удается восстановить, а потом снова падает дерево и происходит новый хлопок», – сказал Туйск.
По словам старейшины, самые тяжелые условия по-прежнему в Кихельконна, Люманда, Каали, Кыльяла, Кярла и Сымера. Он добавил, что Elektrilevi больше не настроена так оптимистично в отношении устранения отключений, как это было в воскресенье.
«Elektrilevi больше не обещает восстановить электричество к вечеру. Скорее, это произойдет к среде. Мы получим новый обзор в кризисном штабе, который вот-вот начнется», – подтвердил он.
Вчера Elektrilevi объявила, что занимается ликвидацией очагов неисправности в координации с комитетом по кризисным ситуациям муниципалитета, и в сотрудничестве были выбраны наиболее приоритетные области для ликвидации неисправностей. Бригады работали весь день и две ночи, сейчас на островах восстановлено электроснабжение 9459 потребителей, около 4400 все еще остаются без электричества.
«Ночью бригады хорошо поработали, но, поскольку погодные условия все еще сложные, неисправности постоянно нарастали. Сейчас поиском и устранением неполадок на островах занимаются 13 бригад. Согласно текущему прогнозу, работы по восстановлению подачи электроэнергии некоторым потребителям будут продолжаться до вечера завтрашнего дня», – сказал руководитель диспетчерского пункта Elektrilevi Харди Пуусепп.