В проекте городского бюджета на 2023 год наибольшая доля от общего объема инвестиций приходится на реконструкцию и капитальный ремонт дорог и улиц, на которые запланировано 78,1 млн евро. Особое внимание уделяется реконструкции основных транспортных узлов, капитальному ремонту и восстановлению улиц, мостов и виадуков.
Строительство трамвайной линии в Ванасадам начнется в следующем году
«Мне приятно видеть, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, Таллинн продолжает строить необходимую инфраструктуру, а также приступает к проектированию и строительству новых объектов. Главное для нас - это комфорт и беспрепятственное движение транспорта. Помимо реконструкции крупных улиц, мы также уделяем большое внимание тому, чтобы сделать более безопасными территории вокруг школ», - сказал вице-мэр Владимир Свет.
В следующем году начнется строительство трамвайной линии между терминалом Юлемисте и Ванасадам - крупный проект с внешним финансированием. На них запланировано почти 21,4 млн евро, из которых городской бюджет составляет более 3,5 млн евро. Также начнется строительство перекрестка особого уровня Тонди и реконструкция улицы Котка на участке между улицами Тонди и Тикутая, на что в городском бюджете запланировано более 3,5 млн евро.
В следующем году также будет завершена реконструкция улиц Йыэ, Пронкси и Вана-Каламая. На эти цели в городском бюджете запланировано в общей сложности 15,9 млн евро. Продолжится проектирование участка дороги Петербури-теэ, улицы Лийвалайя и улицы Тулика между Эндла и Сыле, на проектные работы выделено 2,1 миллиона евро.
Планируется капитальный ремонт и реконструкция Борнхёэ теэ, а также улиц Лехе и Койдула (подъездная дорога к новому хозяйственному зданию в парке Кадриорг). Кроме того, будут реконструированы остановки общественного транспорта и полосы движения, отремонтированы мосты и виадуки, построены дорожные пороги для обеспечения безопасного движения. Также будет завершено проектирование и строительство туннелей вдоль будущего маршрута Rail Baltic. В общей сложности на эти работы планируется потратить около 6,9 млн евро. На ремонт внутриквартальных улиц в районах города запланировано 6 млн евро.
Также продолжится реализация велосипедной стратегии Таллинна на 2018–2028 годы. В 2023 году на инвестиции предусмотрено 6,3 млн евро. Будут завершены работы по второму этапу соединения велосипедной дорожки Ласнамяэ с центром города и продлению велосипедных дорожек на улице Я. Поска до Рейди-теэ. Продолжится расширение сети велопарковок. Для обеспечения безопасности пешеходов и велосипедистов будет начато строительство пешеходных тоннелей под железнодорожными эстакадами на улице Эндла и Палдиски маантеэ, а также между улицами Котка и Техника, и проектирование тоннелей на железнодорожной станции Пяэскюла.
Предусмотрено 8,9 млн евро для ускорения перевода уличного освещения на светодиодное, включая модернизацию освещения в парках и на детских площадках. Для повышения безопасности пешеходов и других участников дорожного движения будет продолжена программа «Безопасный переход» с установкой специального освещения и сигналов пешеходного перехода.
Городской бюджет Таллинна на 2023 год должен быть утвержден Городским собранием. Проект городского бюджета, представленный на рассмотрение совета, составляет 1,14 млрд евро, что на 66,5 млн евро, или 6,2%, больше пересмотренного бюджета на 2022 год.