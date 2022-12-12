Строительство трамвайной линии в Ванасадам начнется в следующем году

«Мне приятно видеть, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, Таллинн продолжает строить необходимую инфраструктуру, а также приступает к проектированию и строительству новых объектов. Главное для нас - это комфорт и беспрепятственное движение транспорта. Помимо реконструкции крупных улиц, мы также уделяем большое внимание тому, чтобы сделать более безопасными территории вокруг школ», - сказал вице-мэр Владимир Свет.

В следующем году начнется строительство трамвайной линии между терминалом Юлемисте и Ванасадам - крупный проект с внешним финансированием. На них запланировано почти 21,4 млн евро, из которых городской бюджет составляет более 3,5 млн евро. Также начнется строительство перекрестка особого уровня Тонди и реконструкция улицы Котка на участке между улицами Тонди и Тикутая, на что в городском бюджете запланировано более 3,5 млн евро.

В следующем году также будет завершена реконструкция улиц Йыэ, Пронкси и Вана-Каламая. На эти цели в городском бюджете запланировано в общей сложности 15,9 млн евро. Продолжится проектирование участка дороги Петербури-теэ, улицы Лийвалайя и улицы Тулика между Эндла и Сыле, на проектные работы выделено 2,1 миллиона евро.