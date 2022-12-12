Предупреждение ⟩ Не топите печку во время бури!

Чтобы неудобств было меньше, Спасательный департамент советует жителям Эстонии хорошо подготовиться. По возможности не топите печь – из-за сильного ветра дымоход может выдувать дым обратно в помещение.

Во время бури вам также следует оставаться в помещении и не садиться за руль. Если вождение неизбежно, выберите подходящую скорость движения и учитывайте деревья или другие препятствия, которые могут упасть на дорогу.