Бушующая буря повлекла за собой отключения электроэнергии, она ломает деревья и усложняет дорожные условия. Погода опасная, поэтому стоит быть внимательнее и готовиться к возможным неприятностям.
Предупреждение ⟩ Не топите печку во время бури!
Не топите печку во время бури!
Чтобы неудобств было меньше, Спасательный департамент советует жителям Эстонии хорошо подготовиться. По возможности не топите печь – из-за сильного ветра дымоход может выдувать дым обратно в помещение.
Во время бури вам также следует оставаться в помещении и не садиться за руль. Если вождение неизбежно, выберите подходящую скорость движения и учитывайте деревья или другие препятствия, которые могут упасть на дорогу.
Во время бури:
- Оставайтесь дома.
- Избегайте вождения. Если вождение неизбежно, выберите подходящую скорость движения и примите во внимание деревья или другие препятствия, которые могут упасть на дорогу.
- Держитесь подальше от оборванных линий электропередач. Сообщайте о них по телефону службы экстренной помощи Elektrilevi 1343, а об опасных для жизни ситуациях сообщайте в Центр тревоги по номеру 112.
- Об отключении электроэнергии или опасных ситуациях также можно сообщить в веб-приложении MARU. Там же можно получить информацию о расчетном времени устранения неисправностней.
- В случае телесных повреждений, представляющих непосредственную опасность, звоните по номеру экстренной помощи 112.
- Если у вас пропало электричество, то в качестве источника света лучше используйте фонарик не батарейках, а не свечи.
- Следите за прогнозами и инструкциями в новостных каналах: если нет электричества, поможет радио на батарейках или автомагнитола.
- Убедитесь, что близкие вам пожилые люди в порядке и не нуждаются в помощи.