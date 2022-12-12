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Прервано паромное сообщение между Хийумаа и материком

rus.postimees.ee
Прервано паромное сообщение между Хийумаа и материком
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Фото иллюстрация.
Фото иллюстрация. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

По сообщению TS Laevad, из-за бури прервано паромное сообщение по маршруту Рохукюла-Хелтермаа.

«Из-за сильного штормового ветра и низкого уровня моря паромное сообщение на линии Хийумаа остановлено», – сообщили в TS Laevad. Все рейсы отменены. TS Laevad обещают предоставить новую информацию в 15:30.

По словам Гульдара Кивро, начальника отдела судоходства и члена правления TS Laevad, прогноз погоды и условия внимательно отслеживаются, и мы надеемся, что к вечеру паромное сообщение возобновится. По мере необходимости могут быть организованны дополнительные внеплановые рейсы.

«В настоящее время линия Виртсу-Куйвасту еще работает, но мы следим за ситуацией. О силе ветра, уровне воды и ограничениях в работе техники мы будем сообщать как на сайте praamid.ee, так и на странице в Facebook», – добавил Кивро.

По данным метеослужбы, из-за сильного северо-восточного ветра уровень воды падает. Уровень воды в Вяйнамери и Рижском заливе опустится до 40 сантиметров, в Пярнуском заливе – до 65 сантиметров ниже нормы.

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