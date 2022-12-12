Прервано паромное сообщение между Хийумаа и материком

«Из-за сильного штормового ветра и низкого уровня моря паромное сообщение на линии Хийумаа остановлено», – сообщили в TS Laevad. Все рейсы отменены. TS Laevad обещают предоставить новую информацию в 15:30.

По словам Гульдара Кивро, начальника отдела судоходства и члена правления TS Laevad, прогноз погоды и условия внимательно отслеживаются, и мы надеемся, что к вечеру паромное сообщение возобновится. По мере необходимости могут быть организованны дополнительные внеплановые рейсы.

«В настоящее время линия Виртсу-Куйвасту еще работает, но мы следим за ситуацией. О силе ветра, уровне воды и ограничениях в работе техники мы будем сообщать как на сайте praamid.ee, так и на странице в Facebook», – добавил Кивро.