По сообщению TS Laevad, из-за бури прервано паромное сообщение по маршруту Рохукюла-Хелтермаа.
Прервано паромное сообщение между Хийумаа и материком
«Из-за сильного штормового ветра и низкого уровня моря паромное сообщение на линии Хийумаа остановлено», – сообщили в TS Laevad. Все рейсы отменены. TS Laevad обещают предоставить новую информацию в 15:30.
По словам Гульдара Кивро, начальника отдела судоходства и члена правления TS Laevad, прогноз погоды и условия внимательно отслеживаются, и мы надеемся, что к вечеру паромное сообщение возобновится. По мере необходимости могут быть организованны дополнительные внеплановые рейсы.
«В настоящее время линия Виртсу-Куйвасту еще работает, но мы следим за ситуацией. О силе ветра, уровне воды и ограничениях в работе техники мы будем сообщать как на сайте praamid.ee, так и на странице в Facebook», – добавил Кивро.
По данным метеослужбы, из-за сильного северо-восточного ветра уровень воды падает. Уровень воды в Вяйнамери и Рижском заливе опустится до 40 сантиметров, в Пярнуском заливе – до 65 сантиметров ниже нормы.