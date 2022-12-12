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Популярный книжный магазин вынужден закрыться

Лоора-Элизабет Ломп
Популярный книжный магазин вынужден закрыться
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Располагающийся в столичном районе Пыхья-Таллинн книжный магазин Puänt объявил в социальных сетях, что в новом году будет вынужден закрыться.

«Это было совершенно фантастическое приключение, полное уроков, слез и смеха. От всей души благодарим всех, кто сделал его таким незабываемым! Бесконечные чаепития, литературные события, разговоры о книгах и жизни», – написали Трийну Кёэба и Элис-Йоханна Лийв, основательницы находящегося в Теллискиви магазина.

Судя по комментариям к публикации, многих жителей столицы данная новость сильно расстроила. Некоторые выразили надежду, что через какое-то время магазин все-таки продолжит свою деятельность.

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