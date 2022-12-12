Популярный книжный магазин вынужден закрыться

«Это было совершенно фантастическое приключение, полное уроков, слез и смеха. От всей души благодарим всех, кто сделал его таким незабываемым! Бесконечные чаепития, литературные события, разговоры о книгах и жизни», – написали Трийну Кёэба и Элис-Йоханна Лийв, основательницы находящегося в Теллискиви магазина.