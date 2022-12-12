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Усиливающийся снегопад испытывает на прочность жителей Эстонии

Rus.Postimees
Усиливающийся снегопад испытывает на прочность жителей Эстонии
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Штормовая ночь в Тарту и Тартумаа прошла в целом спокойно, но метеослужба предупреждает, что в течение понедельника ветер и снегопад усилятся. В связи с этим ожидается ухудшение дорожных условий и видимости.

По данным дорожной информации полиции, за минувшую ночь в Эстонии не произошло ни одной аварии с человеческими жертвами. Первое ДТП имело место около семи утра вблизи Пыльтсамаа на шоссе Таллинн-Тарту. По первоначальным данным, никто серьезно не пострадал, но погодные условия на месте аварии были неустойчивыми, а движение нарушено.

Фирмы, занимающиеся в Тарту обслуживанием дорог, успели за ночь расчистить снег на основных шоссе. Однако на второстепенных улицах снега может быть больше, чем обычно, и участники дорожного движения должны считаться с тем, что движение там осложнено.

По данным Департамента транспорта, до сих пор ни одна дорога в Тартумаа не стала непроходимой из-за снега и ветра. Но метеослужба предупреждает, что в течение дня ветер усилится, а снега прибавится. Днем в Тарту- и Йыгевамаа порывы северо-восточного ветра будут достигать 20 м/с. Из-за этого ухудшатся видимость и дорожные условия.

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