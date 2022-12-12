Усиливающийся снегопад испытывает на прочность жителей Эстонии

По данным дорожной информации полиции, за минувшую ночь в Эстонии не произошло ни одной аварии с человеческими жертвами. Первое ДТП имело место около семи утра вблизи Пыльтсамаа на шоссе Таллинн-Тарту. По первоначальным данным, никто серьезно не пострадал, но погодные условия на месте аварии были неустойчивыми, а движение нарушено.

Фирмы, занимающиеся в Тарту обслуживанием дорог, успели за ночь расчистить снег на основных шоссе. Однако на второстепенных улицах снега может быть больше, чем обычно, и участники дорожного движения должны считаться с тем, что движение там осложнено.