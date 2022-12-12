Дорожники: уже сейчас непросто, а будет еще хуже

«Весь машинный парк уже задействован», – заявил Вильяс утром понедельника.

Сравнивая снежные дни этого сезона, он признал, что и раньше были тяжелые дни и сравнивать погодные условия очень сложно, но дни, когда метет метель – одни из самых сложных при обслуживании дорог. В то же время, по словам Вильяса, прогноз погоды говорит о том, что ситуация будет лишь ухудшаться.

Общественный транспорт Вильяндимаа утром ходил без особых проблем. По словам руководителя центра общественного транспорта Вильяндимаа Каупо Казе, лишь в единичных случаях автобусы прибыли с задержкой. Однако, по словам Казе, в соседних уездах наблюдаются большие трудности.