По словам Яана Вильяса, руководителя частной компании EKT Teed, которая занимается обслуживанием государственных дорог в Вильяндимаа и улиц в Вильянди, утро понедельника уже было довольно непростым для предприятий, обслуживающих дороги, и, согласно прогнозу погоды, ситуация будет лишь ухудшаться.
Дорожники: уже сейчас непросто, а будет еще хуже
«Весь машинный парк уже задействован», – заявил Вильяс утром понедельника.
Сравнивая снежные дни этого сезона, он признал, что и раньше были тяжелые дни и сравнивать погодные условия очень сложно, но дни, когда метет метель – одни из самых сложных при обслуживании дорог. В то же время, по словам Вильяса, прогноз погоды говорит о том, что ситуация будет лишь ухудшаться.
Общественный транспорт Вильяндимаа утром ходил без особых проблем. По словам руководителя центра общественного транспорта Вильяндимаа Каупо Казе, лишь в единичных случаях автобусы прибыли с задержкой. Однако, по словам Казе, в соседних уездах наблюдаются большие трудности.
Если до полудня автобусное движение было менее интенсивным, то во второй половине дня оно станет более оживленным. Смогут ли автобусы придерживаться графиков и будут ли проходимы все дороги, дорожники и транспортные компании пока не могут предсказать.