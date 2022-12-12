Число украинских беженцев в Эстонии превысило 64 000 человек

Cогласно данным, предоставленным Департаментом полиции и погранохраны, с конца февраля в Эстонию въехали 118 190 украинских беженцев.

Из них, по положению на 11 декабря, 64 165 человека остаются в Эстонии.

По состоянию на 11 декабря в кассе по безработице зарегестрировано 6284 связанных с Украиной человек и получивших международную защиту. В течение прошлой недени на учет в Кассе по безработице встали 212 украинских беженцев. С учта снят 71 человек, в том числе 23 перестали числиться безработными по собственному желанию, а 40 как нашедшие работу. Всего с учета снято 9699 человек, из которых 7315 человек трудоустроились.

В Харьюмаа ищут работу 57,4 процента украинских беженцев, в Ида-Вирумаа 11,1 процента, а в Тартуском уезде – 9,5 процента.

Женщины составляют 77,4 процента, а мужчины – 22,6 процента вставших на учет и получивших международную защиту беженцев, 11,1 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 74,8 процента к возрастной группе 25–54 года, а 14,1 процента – это люди старше 55 лет.

У 62,9 процента вставших на учет украинских беженцев высшее, у 12,4 процента специальное образование, 17,6 процента не имеют специального образования, данные об образовании 7,1 процента вставших на учет не известны.

По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли – 19,6 процента, 15 процентов составляют специалисты высшего уровня, 13,1 процента разнорабочие, а 11,4 процента техники и специалисты среднего звена, 13,3 процента не имеют трудового стажа.