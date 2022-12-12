С начала войны в Украине Эстония приняла уже более 64 000 военных беженцев.
Число украинских беженцев в Эстонии превысило 64 000 человек
Cогласно данным, предоставленным Департаментом полиции и погранохраны, с конца февраля в Эстонию въехали 118 190 украинских беженцев.
Из них, по положению на 11 декабря, 64 165 человека остаются в Эстонии.
По состоянию на 11 декабря в кассе по безработице зарегестрировано 6284 связанных с Украиной человек и получивших международную защиту. В течение прошлой недени на учет в Кассе по безработице встали 212 украинских беженцев. С учта снят 71 человек, в том числе 23 перестали числиться безработными по собственному желанию, а 40 как нашедшие работу. Всего с учета снято 9699 человек, из которых 7315 человек трудоустроились.
В Харьюмаа ищут работу 57,4 процента украинских беженцев, в Ида-Вирумаа 11,1 процента, а в Тартуском уезде – 9,5 процента.
Женщины составляют 77,4 процента, а мужчины – 22,6 процента вставших на учет и получивших международную защиту беженцев, 11,1 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 74,8 процента к возрастной группе 25–54 года, а 14,1 процента – это люди старше 55 лет.
У 62,9 процента вставших на учет украинских беженцев высшее, у 12,4 процента специальное образование, 17,6 процента не имеют специального образования, данные об образовании 7,1 процента вставших на учет не известны.
По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли – 19,6 процента, 15 процентов составляют специалисты высшего уровня, 13,1 процента разнорабочие, а 11,4 процента техники и специалисты среднего звена, 13,3 процента не имеют трудового стажа.
На прошлой неделе пособие по безработице получили 90 человек (42,5 процента) из новых вставших на учет. Всего пособие или компенсацию получают 73,1 процента зарегистрированных в качестве безработных.