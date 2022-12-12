На этапе Кубка мира Мартен Лийв не сумел повторил свой успех

Спортсмен начал гонку на хорошей скорости, первые 200 м шел вместе с лидерами, но после первого круга не сумел удержать позицию. Тем не менее, он шел буквально следом за лучшими: его время 1:07,78.

Свой личный рекорд на этой дистанции Лийв установил в прошлом году в Солт-Лейк-Сити – 1:07,10. Если бы он сумел его повторить, то в этот раз завоевал бы уверенное первое место. Но в этот раз гонку выиграл голландец Хейн Оттерспер (1:07,28), на втором месте Лоран Дюбрей (Канада, 1:07,30), бронза у Антуана Желина-Болье (Канада, 1:07,32).

На 500-метровой дистанции, соревнования по которой прошли в субботу, Лийв занял 14-е место с результатом 34,685. От личного рекорда его отделяли лишь 0,25 секунды. Победил Дюбрей (34,017), опередив японца Тацуя Синама (34,181) и корейца Юн-Хо Кима (34,198).

«Я доволен своей 500-метровкой, но последнюю внутреннюю дугу, конечно, можно было проехать лучше. Внутренние дуги сейчас доставляют мне немного хлопот. Точную причину назвать не могу. Возможно, тело еще не адаптировалось к таким скоростям, в любом случае, центробежная сила очень сильно влияет именно на внутренних дугах», - сказал Лийв в интервью «Постимеэсу».

Он также добавил, что на 1000-метровой дистанции конкуренция была очень плотной, но по большому счету, он остался доволен и этим прокатом.

«Думаю, что потерял немного времени на второй дуге, но по большому счету остался доволен», - сказал спортсмен.