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Неонацисты из России угрожают Эстонии? Эксперт: границу будет проламывать не «Русич», а ГРУ

Иван Скрябин
, журналист
Неонацисты из России угрожают Эстонии? Эксперт: границу будет проламывать не «Русич», а ГРУ
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Петербургский неонацист и лидер отряда Русич Алексей Мильчаков (справа) вместе с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Петербургский неонацист и лидер отряда Русич Алексей Мильчаков (справа) вместе с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым. Фото: Скриншот Youtube

Кто такие русские неонацисты из диверсионной группы «Русич», кто за ними стоит, и что значит информационный вброс о том, что они собирают разведданные об объектах на территории Эстонии. Об этом Rus.Postimees поговорил с экспертами по российскому неонацизму.

Британское издание The Guardian сообщило, что российские неонацисты из организации «Русич» пытаются заниматься разведывательной деятельностью в странах Балтии, в том числе в Эстонии.

Чего в этой истории больше, реальной угрозы или пропагандистского шума, Rus.Postimees рассказал Александр Верховский, директор аналитического центра «Сова». Эта организация уже двадцать лет изучает российский национализм и ксенофобию, взаимоотношения религии и общества, а также практику применения антиэкстремистского законодательства в РФ.

Александр Верховский в 2019 году.
Александр Верховский в 2019 году. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
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