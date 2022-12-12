Неонацисты из России угрожают Эстонии? Эксперт: границу будет проламывать не «Русич», а ГРУ

Британское издание The Guardian сообщило, что российские неонацисты из организации «Русич» пытаются заниматься разведывательной деятельностью в странах Балтии, в том числе в Эстонии.



Чего в этой истории больше, реальной угрозы или пропагандистского шума, Rus.Postimees рассказал Александр Верховский, директор аналитического центра «Сова». Эта организация уже двадцать лет изучает российский национализм и ксенофобию, взаимоотношения религии и общества, а также практику применения антиэкстремистского законодательства в РФ.