Кто такие русские неонацисты из диверсионной группы «Русич», кто за ними стоит, и что значит информационный вброс о том, что они собирают разведданные об объектах на территории Эстонии. Об этом Rus.Postimees поговорил с экспертами по российскому неонацизму.
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Неонацисты из России угрожают Эстонии? Эксперт: границу будет проламывать не «Русич», а ГРУ
Неонацисты из России угрожают Эстонии? Эксперт: границу будет проламывать не «Русич», а ГРУ
Британское издание The Guardian сообщило, что российские неонацисты из организации «Русич» пытаются заниматься разведывательной деятельностью в странах Балтии, в том числе в Эстонии.
Чего в этой истории больше, реальной угрозы или пропагандистского шума, Rus.Postimees рассказал Александр Верховский, директор аналитического центра «Сова». Эта организация уже двадцать лет изучает российский национализм и ксенофобию, взаимоотношения религии и общества, а также практику применения антиэкстремистского законодательства в РФ.
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