Новых безработных в ноябре зарегистрировали 8496, месяцем раньше 8411, а в ноябре прошлого года 6198.

Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, на конец ноября он составил 11,4 процента. В Валгаском уезде без работы было 10,6, в Пыльваском уезде 9,3 и в Ляэнеском уезде 8,1 процента трудоспособного населения.

Ниже всего уровень зарегистрированной безработицы в ноябре был на острове Хийумаа - здесь в конце месяца уровень безработицы составлял 3,3 процента, в Вильяндиском уезде показатель составил 5,9, в Тартуском уезде и на острове Сааремаа - 6,6 процента, и в Йыгевамаа - 7,1 процента.

Среди людей со сниженной трудоспособностью в конце ноября был 9991 безработный, то есть 19,9 процента зарегистрированных безработных.