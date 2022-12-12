ВИДЕО ⟩ В Подмосковье загорелся очередной торговый центр

В подмосковной Балашихе утром в понедельник, 12 декабря, загорелся торговый центр «Стройпарк», сообщает управление МЧС по Московской области.

По прибытии пожарные обнаружили горение мусора на открытой площадке. Огонь распространился на первый этаж, пострадал охранник. Посетители и сотрудники торгового центра были эвакуированы. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров, обрушилось около одной тысячи квадратных метров кровли торгового центра. Пожару был присвоен четвертый (из пяти) ранг сложности.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание из-за дождя. Сообщается об одном пострадавшем.

9 декабря в Москве произошел крупный пожар в торговом центре «Мега Химки». Возгорание началось на территории гипермаркета OBI, его площадь составила 17 тысяч квадратных метров. Погиб охранник, а строительный гипермаркет практически полностью сгорел.