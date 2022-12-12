Подкаст: почему инвестировать в искусство выгодно, приятно и необходимо

В этом выпуске основатель галереи Temnikova & Kasela Ольга Темникова и присяжный адвокат адвокатского бюро Sorainen Кярт Кельдер рассказывают о развитии эстонского рынка искусства и возможностях инвестиций в творчество.

Искусство – это красиво, эстетично и самобытно. Искусством нужно наслаждаться, ценить и уважать. Оно может быть механизмом для донесения глубокой идеи, удовлетворения эмоциональных потребностей и диалога со зрителем. Искусство всегда служило высшей цели, а поэтому было выше финансовых ценностей. Но с популяризацией творчества появился вопрос: а может ли искусство быть выгодным? Продолжая тему инвестиций, новый выпуск расскажет о необычном способе вложения капитала, на этот раз не в ценные бумаги, а в не менее ценные произведения искусства.

Ольга Темникова рассказала, что рынок искусства Эстонии находится сейчас на стадии развития. Последние 30 лет мы наверстываем упущенное за время неблагоприятного отношения к свободному творчеству. Ценами, активностью и осведомленностью покупателей мы отличаемся от западных стран, которыми были проведены массовые компании по образованию населения. Однако наблюдается скорее позитивная тенденция, потому что искусство популярно как никогда, что привлекает новых инвесторов.