«На частоте Sorainen» – это серия подкастов, которые ведут эксперты из адвокатского бюро Sorainen в сотрудничестве с новостным порталом Rus.Postimees.
Подкаст: почему инвестировать в искусство выгодно, приятно и необходимо
В этом выпуске основатель галереи Temnikova & Kasela Ольга Темникова и присяжный адвокат адвокатского бюро Sorainen Кярт Кельдер рассказывают о развитии эстонского рынка искусства и возможностях инвестиций в творчество.
Искусство – это красиво, эстетично и самобытно. Искусством нужно наслаждаться, ценить и уважать. Оно может быть механизмом для донесения глубокой идеи, удовлетворения эмоциональных потребностей и диалога со зрителем. Искусство всегда служило высшей цели, а поэтому было выше финансовых ценностей. Но с популяризацией творчества появился вопрос: а может ли искусство быть выгодным? Продолжая тему инвестиций, новый выпуск расскажет о необычном способе вложения капитала, на этот раз не в ценные бумаги, а в не менее ценные произведения искусства.
Ольга Темникова рассказала, что рынок искусства Эстонии находится сейчас на стадии развития. Последние 30 лет мы наверстываем упущенное за время неблагоприятного отношения к свободному творчеству. Ценами, активностью и осведомленностью покупателей мы отличаемся от западных стран, которыми были проведены массовые компании по образованию населения. Однако наблюдается скорее позитивная тенденция, потому что искусство популярно как никогда, что привлекает новых инвесторов.
Говоря о правовых вопросах, Кярт Кельдер заметила, что эстонские потребители мало осведомлены о юридических вопросах коллекционирования, редко спрашивают о необходимых документах и возможных рисках. Однако некоторые опытные галереи и коллекционеры уже имеют необходимые знания и опыт, чтобы инвестировать в искусство безопасно и самостоятельно. С государственной точки зрения существует хороший свод общих правил, но отсутствует судебная практика, которая могла бы дать больше уверенности как начинающим, так и опытным коллекционерам.
Искусство давно вышло за рамки высшего блага, теперь общество лучше понимает, что художникам тоже нужен доход, а из их работ можно извлечь выгоду. Происходит профессионализация творчества, в том числе благодаря инвестициям.
Инвестиции всегда тесно связаны с получением выгоды. По мнению гостей подкаста, инвестиция в искусство помогает получить разностороннюю выгоду при меньших вложениях. Покупая картины и поддерживая авторов, инвестор получает не только способ владения капиталом, но и эмоциональную, и социальную выгоду, а именно эстетическое удовлетворение и статусность.
Начинающему же инвестору необходимо в первую очередь научиться разбираться как в самом искусстве, так и в рынке, в который он хочет инвестировать. Ольга Темникова советует чаще посещать художественные музеи и рассматривать разные варианты посредников, среди которых могут быть как аукционы, так и галереи.
В подкасте также обсудили:
- Кто смог преодолеть границы эстонского рынка и выйти на международный уровень?
- Почему молодое поколение добивается больших успехов в популяризации своего искусства?
- Какие компании больше инвестируют в искусство?
- Какую роль в этом вопросе играет Закон об отмывании денег?