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Таллинн превратит Ратушную площадь в парк

Лоора-Элизабет Ломп
Таллинн превратит Ратушную площадь в парк
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На береговой линии Горхолла и круизного порта запланирован ряд пространственных решений, которые сделают морское побережье для горожан более доступным и приятным местом для проведения досуга.
На береговой линии Горхолла и круизного порта запланирован ряд пространственных решений, которые сделают морское побережье для горожан более доступным и приятным местом для проведения досуга. Фото: Tallinna linnavalitsus

Ставший зеленой столицей Таллинн построит временный парк на Ратушной площади, не менее восьми карманных парков и круглогодичную сауну на пляже рядом с Горхоллом. Власти столицы также обращались за финансовой поддержкой в правительство, но, в отличие от находящегося в статусе культурной столицы Тарту, не получили ее.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) на пресс-конференции, посвященной программе развития зеленой столицы Европы, сказал, что в дополнение к собственному бюджету города, составляющему 10 миллионов евро, у государства было запрошено еще 6 миллионов евро.

«Другие страны Евросоюза поддержали программы своих городов. Титулы зеленой столицы Европы и культурной столицы одинаково значимы», – сказал он. Вместе с титулом зеленой столицы Таллинн получил 600 000 евро от Европейской комиссии.

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