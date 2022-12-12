Таллинн превратит Ратушную площадь в парк

На береговой линии Горхолла и круизного порта запланирован ряд пространственных решений, которые сделают морское побережье для горожан более доступным и приятным местом для проведения досуга.

Ставший зеленой столицей Таллинн построит временный парк на Ратушной площади, не менее восьми карманных парков и круглогодичную сауну на пляже рядом с Горхоллом. Власти столицы также обращались за финансовой поддержкой в правительство, но, в отличие от находящегося в статусе культурной столицы Тарту, не получили ее.