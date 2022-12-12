Ставший зеленой столицей Таллинн построит временный парк на Ратушной площади, не менее восьми карманных парков и круглогодичную сауну на пляже рядом с Горхоллом. Власти столицы также обращались за финансовой поддержкой в правительство, но, в отличие от находящегося в статусе культурной столицы Тарту, не получили ее.
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Таллинн превратит Ратушную площадь в парк
Таллинн превратит Ратушную площадь в парк
Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) на пресс-конференции, посвященной программе развития зеленой столицы Европы, сказал, что в дополнение к собственному бюджету города, составляющему 10 миллионов евро, у государства было запрошено еще 6 миллионов евро.