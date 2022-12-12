15-летнего эстонца сравнивают с Калле Рованперя – возможно, в мире гонок взошла новая звезда

Вахер, за последние два года участвовавший во многих эстонских ралли в составе нулевого экипажа, в этом году прокатился в настоящей гонке и сразу же показал конкурентам задние фонари. В чемпионате Эстонии и Латвии у него не оказалось соперников среди юниоров. Всего он проехал 51 заезд, из которых выиграл 47. Дважды его гонки прерывались из-за технических проблем.

Такие цифры заставили журналиста Dirtfish Аласдера Линдсея ахнуть, и он назвал Вахера одним из самых многообещающих талантов своего поколения. При этом Вахера даже сравнивали с Калле Рованпера, который, несмотря на свой юный возраст, сумел завоевать первенство на раллийных трассах. За успехом обоих юношей стояли их отцы, которые старались помогать сыновьям как только это возможно.

«Он очень помогает мне в ралли, а в межсезонье мы работаем над дальнейшим развитием. Конечно, сейчас уже меньше, — сказал Яспар Вахер в интервью. – Отец также является моим механиком, который делает всевозможные работы и, конечно, когда небходимо, поддерживает меня в трудные моменты».

В настоящее время Вахер участвует в гонках у себя на родине и в Латвии и мечтает подняться на более высокий уровень. С порталом Dirtfish юноша поделился счоими целями – он хочет попасть на чемпионат Европы (соревнования среди юниоров серии ERC на автомобиле Rally4).

Он не хочет заглядывать слишком далеко и не мечтал еще о титуле чемпиона мира. Он твердо стоит на земле и дальше одного года не рассматривает.