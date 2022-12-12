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Детей, пользующихся школьными автобусами, призвали как можно скорее вернуться домой

Лоора-Элизабет Ломп
Детей, пользующихся школьными автобусами, призвали как можно скорее вернуться домой
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Школьный автобус.
Школьный автобус. Фото: Urmas Luik

Власти волости Сауэ сообщили в социальных сетях, что, поскольку второстепенные дороги страны уже замело и их очистка не гарантируется, волость рекомендует учащимся, которые пользуются школьным автобусом, как можно скорее вернуться домой.

Департамент транспорта объявил, что они не гарантируют очистку второстепенных дорог от снега, и это может вызвать проблемы в движении школьных автобусов, предупредили волостные власти.

«Мы рекомендуем учащимся, которые пользуются школьными автобусами, возвращаться домой первым же автобусом. По имеющимся данным, мы не сможем гарантировать отправление следующих школьных автобусов», – сообщили волостные власти. Волость также разошлет данное уведомление по всем школам.

Погода обманчива и меняется очень быстро.

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