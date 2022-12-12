Власти волости Сауэ сообщили в социальных сетях, что, поскольку второстепенные дороги страны уже замело и их очистка не гарантируется, волость рекомендует учащимся, которые пользуются школьным автобусом, как можно скорее вернуться домой.
Детей, пользующихся школьными автобусами, призвали как можно скорее вернуться домой
Детей, пользующихся школьными автобусами, призвали как можно скорее вернуться домой
Департамент транспорта объявил, что они не гарантируют очистку второстепенных дорог от снега, и это может вызвать проблемы в движении школьных автобусов, предупредили волостные власти.
«Мы рекомендуем учащимся, которые пользуются школьными автобусами, возвращаться домой первым же автобусом. По имеющимся данным, мы не сможем гарантировать отправление следующих школьных автобусов», – сообщили волостные власти. Волость также разошлет данное уведомление по всем школам.
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