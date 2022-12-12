Мощный снежный шторм, прозванный «Биргит», распространился в понедельник после полудня почти на всей территории Эстонии. Интенсивный снегопад полностью скрыл привычный вид на центр Таллинна от сотрудников редакции Postimees, расположенной на Тартуском шоссе.
Видео ⟩ Таллинн исчезает: вид на снежную бурю «Биргит» с балкона редакции Postimees
Погодные условия вынудили Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери отменить сегодня несколько авиарейсов, а паромное сообщение с островом Хийумаа прервано.
Департамент транспорта ввел на дорогах страны особый режим обслуживания, многие магистрали и второстепенные дороги могут оказаться временно непригодными для поездок. Возможны перебои с электроснабжением, устранение которых может занять больше времени, чем обычно, предупреждает Elektrilevi. Медики, спасатели и полиция не всегда смогут доехать до нуждающихся в помощи быстро из-за большой нагрузки и тяжелой ситуации на дорогах.
Центр тревоги просит в случае опасности для жизни и здоровья звонить по номеру экстренной помощи 112 и не бросать трубку в случае задержки, а дождаться своей очередии на линии, которая может быть в этот момент перегружена звонками.
Читайте наш онлайн-блог, чтобы быть в курсе ситуации!
Во время бури:
- Оставайтесь дома.
- Избегайте вождения. Если вождение неизбежно, выберите подходящую скорость движения и примите во внимание деревья или другие препятствия, которые могут упасть на дорогу.
- Держитесь подальше от оборванных линий электропередач. Сообщайте о них по телефону службы экстренной помощи Elektrilevi 1343, а об опасных для жизни ситуациях сообщайте в Центр тревоги по номеру 112.
- Об отключении электроэнергии или опасных ситуациях также можно сообщить в веб-приложении MARU. Там же можно получить информацию о расчетном времени устранения неисправностней.
- В случае телесных повреждений, представляющих непосредственную опасность, звоните по номеру экстренной помощи 112.
- Если у вас пропало электричество, то в качестве источника света лучше используйте фонарик не батарейках, а не свечи.
- Следите за прогнозами и инструкциями в новостных каналах: если нет электричества, поможет радио на батарейках или автомагнитола.
- Убедитесь, что близкие вам пожилые люди в порядке и не нуждаются в помощи.
Присылайте фотографии и видео снежной бури «Биргит» на адрес электронной почты редакции vene@postimees.ee.