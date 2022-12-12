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Видео ⟩ Таллинн исчезает: вид на снежную бурю «Биргит» с балкона редакции Postimees

Советы: как вести себя в бурю
rus.postimees.ee
Таллинн исчезает: вид на снежную бурю «Биргит» с балкона редакции Postimees
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Мощный снежный шторм, прозванный «Биргит», распространился в понедельник после полудня почти на всей территории Эстонии. Интенсивный снегопад полностью скрыл привычный вид на центр Таллинна от сотрудников редакции Postimees, расположенной на Тартуском шоссе. 

Погодные условия вынудили Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери отменить сегодня несколько авиарейсов, а паромное сообщение с островом Хийумаа прервано.

Департамент транспорта ввел на дорогах страны особый режим обслуживания, многие магистрали и второстепенные дороги могут оказаться временно непригодными для поездок. Возможны перебои с электроснабжением, устранение которых может занять больше времени, чем обычно, предупреждает Elektrilevi. Медики, спасатели и полиция не всегда смогут доехать до нуждающихся в помощи быстро из-за большой нагрузки и тяжелой ситуации на дорогах.

Центр тревоги просит в случае опасности для жизни и здоровья звонить по номеру экстренной помощи 112 и не бросать трубку в случае задержки, а дождаться своей очередии на линии, которая может быть в этот момент перегружена звонками.

Читайте наш онлайн-блог, чтобы быть в курсе ситуации!

Во время бури:

  • Оставайтесь дома.
  • Избегайте вождения. Если вождение неизбежно, выберите подходящую скорость движения и примите во внимание деревья или другие препятствия, которые могут упасть на дорогу.
  • Держитесь подальше от оборванных линий электропередач. Сообщайте о них по телефону службы экстренной помощи Elektrilevi 1343, а об опасных для жизни ситуациях сообщайте в Центр тревоги по номеру 112.
  • Об отключении электроэнергии или опасных ситуациях также можно сообщить в веб-приложении MARU. Там же можно получить информацию о расчетном времени устранения неисправностней.
  • В случае телесных повреждений, представляющих непосредственную опасность, звоните по номеру экстренной помощи 112.
  • Если у вас пропало электричество, то в качестве источника света лучше используйте фонарик не батарейках, а не свечи.
  • Следите за прогнозами и инструкциями в новостных каналах: если нет электричества, поможет радио на батарейках или автомагнитола.
  • Убедитесь, что близкие вам пожилые люди в порядке и не нуждаются в помощи.

Присылайте фотографии и видео снежной бури «Биргит» на адрес электронной почты редакции vene@postimees.ee.

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