Трагедия в Катаре – после матча с Аргентиной с большой высоты упал охранник стадиона

«В субботу, 10 декабря, охранник на стадионе «Лусаил» упал с большой высоты во время дежурства. Медицинские бригады стадиона немедленно прибыли на место происшествия и оказали неотложную помощь, после чего он был доставлен в отделение реанимации больницы «Хамад» на машине скорой помощи. Он остается в стабильном, но критическом состоянии. Наши мысли и молитвы с ним и его семьей, и мы желаем ему скорейшего выздоровления. Организаторы в срочном порядке расследуют обстоятельства, приведшие к падению. Он будет продолжать получать свою зарплату в полном объеме, получая медицинскую помощь», – говорится в официальном заявлении.