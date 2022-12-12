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Трагедия в Катаре – после матча с Аргентиной с большой высоты упал охранник стадиона

rus.postimees.ee
Трагедия в Катаре – после матча с Аргентиной с большой высоты упал охранник стадиона
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Сборная Аргентины на стадионе "Лусаил". Голкипер команды Эмилиано Мартинес позирует фотографам.
Сборная Аргентины на стадионе "Лусаил". Голкипер команды Эмилиано Мартинес позирует фотографам. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Инцидент произошел после матча 1/4 финала между Аргентиной и Нидерландами. Точные обстоятельства падения неясны, но один из болельщиков сообщает, что охранник, предположительно являющийся мигрантом, упал с верхнего яруса стадиона, пишет портал all-soccer со ссылкой на The Guardian. 

«В субботу, 10 декабря, охранник на стадионе «Лусаил» упал с большой высоты во время дежурства. Медицинские бригады стадиона немедленно прибыли на место происшествия и оказали неотложную помощь, после чего он был доставлен в отделение реанимации больницы «Хамад» на машине скорой помощи. Он остается в стабильном, но критическом состоянии. Наши мысли и молитвы с ним и его семьей, и мы желаем ему скорейшего выздоровления. Организаторы в срочном порядке расследуют обстоятельства, приведшие к падению. Он будет продолжать получать свою зарплату в полном объеме, получая медицинскую помощь», – говорится в официальном заявлении.

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