Номинированный на «Оскар» художественный фильм Ове Мустинга «Калев» был отобран для участия в программе «Awards Buzz» международного кинофестиваля в Палм-Спрингс (США).
Эстонский фильм-номинант на «Оскар» едет покорять Америку
Эстонский фильм-номинант на «Оскар» едет покорять Америку
В январе следующего года международный кинофестиваль в Палм-Спрингс на западном побережье Америки пройдет уже в 23 раз.
Художественный фильм «Калев», который увидели более 115 000 зрителей, ранее демонстрировался в программах Варшавского кинофестиваля и кинофестиваля "Темные ночи" в Таллинне. Фильм номинирован на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке.
«Калев» – это история о легендарной эстонской баскетбольной команде, борющейся за победу в последнем чемпионате Советского Союза на пороге его развала.
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