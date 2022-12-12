Эстонский фильм-номинант на «Оскар» едет покорять Америку

В январе следующего года международный кинофестиваль в Палм-Спрингс на западном побережье Америки пройдет уже в 23 раз.

Художественный фильм «Калев», который увидели более 115 000 зрителей, ранее демонстрировался в программах Варшавского кинофестиваля и кинофестиваля "Темные ночи" в Таллинне. Фильм номинирован на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке.