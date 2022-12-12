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Эстонский фильм-номинант на «Оскар» едет покорять Америку

rus.postimees.ee
Эстонский фильм-номинант на «Оскар» едет покорять Америку
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Айвар Куусмаа (Реймо Сагор) в фильме «Калев».
Айвар Куусмаа (Реймо Сагор) в фильме «Калев». Фото: Filmikaader

Номинированный на «Оскар» художественный фильм Ове Мустинга «Калев» был отобран для участия в программе «Awards Buzz» международного кинофестиваля в Палм-Спрингс (США).

В январе следующего года международный кинофестиваль в Палм-Спрингс на западном побережье Америки пройдет уже в 23 раз.

Художественный фильм «Калев», который увидели более 115 000 зрителей, ранее демонстрировался в программах Варшавского кинофестиваля и кинофестиваля "Темные ночи" в Таллинне. Фильм номинирован на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке.

«Калев» – это история о легендарной эстонской баскетбольной команде, борющейся за победу в последнем чемпионате Советского Союза на пороге его развала.

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