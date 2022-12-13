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Кристьян Ярван ⟩ Зеленому переходу без сланца не обойтись

Кристьян Ярван
, министр предпринимательства и информационных технологий, партия «Отечество»
Зеленому переходу без сланца не обойтись
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Кристьян Ярван.
Кристьян Ярван. Фото: Eero Vabamägi
  • На создание интегрированных электросетей потребуется не одно десятилетие
  • Энергетика Эстонии должна получить управляемые мощности, которые будут при необходимости наращивать
  • Наиболее реалистично строительство новой сланцевой электростанции в дополнение к Аувере

Насущный вопрос – как организовать производство электроэнергии в отдаленном будущем. У нас в этом будущем три цели: надежность электроснабжения, финансовая выгода и экологически чистое производство. И первая из них – наиболее важная.

В сентябре Рийгикогу одобрил план правительства к 2030 году покрыть все потребности Эстонии в электричестве за счет энергии солнца и ветра. Это амбициозный план, который, к сожалению, не гарантирует надежности электроснабжения. Ветряки и солнечные панели не являются управляемыми мощностями. Производство этих видов энергии зависит от переменчивой погоды. Сегодня бушует гроза, а завтра на дереве лист не шелохнется. Но мы ведь хотим, чтобы дома было тепло и светло даже темными зимними вечерами, когда на улице полный штиль и 25 градусов мороза.

Лица, ответственные за надежность электроснабжения, до сих пор занимались прокладкой соединительных кабелей в надежде, что мы всегда сможем докупить энергию у соседей. Но чем больше мы будем использовать солнце и ветер в качестве источников энергии, тем серьезнее будут риски. Нет никаких гарантий, что у Латвии или Финляндии окажется избыток энергии именно в тот момент, когда в Эстонии не будет ветра. Скорее, все будет ровно наоборот. Области высокого и низкого давления не знают государственных границ, и погода у нас в регионе часто более или менее одинаковая. И где взять энергию?

Зеленый переход ведет нас к последовательному росту потребления электроэнергии. Электромобили вытеснят бензиновые двигатели, а тепловые насосы – газовое отопление. В контексте потребления зеленой энергии часто говорят о факторе разнообразия: чем больше система электроснабжения, тем выше вероятность, что в каком-то месте обязательно будет дуть ветер и светить солнце. Но это только при условии колоссального охвата системы. Для создания сверхмощной общеевропейской электросети уйдет не одно десятилетие. Причем до Эстонии как до восточного рубежа ЕС эта синхронизация доберется в последнюю очередь. Даже прокладка одного нового соединения с Финляндией занимает не менее десяти лет.

Таким образом, в дополнение к паркам ветрогенераторов и солнечным электростанциям в будущем у нас должны оставаться управляемые мощности, которые будут в случае необходимости повышать или сокращать производство. В наших реалиях такие электростанции могут использовать в качестве основного топлива газ или сланец.

В последнее время ведется много разговоров об атомной электростанции. Но ее можно считать управляемой мощностью только в техническом, а не экономическом плане. АЭС в первую очередь предназначена для покрытия равномерного базового потребления за счет дешевой электроэнергии, а не для управления производством в зависимости от уровня потребления. Кроме того, не следует забывать, что даже если прямо сейчас принять политическое решение о строительстве АЭС, она будет введена в эксплуатацию не раньше, чем через 12 лет. Эстонии не стоит рассчитывать на атомную энергию до 2035 года.

Согласно отчету Elering, в конце 2021 года в Эстонии для покрытия пиковой 1600-мегаваттной нагрузки имелось 1700 мегаватт управляемых генерирующих мощностей. Этого едва хватает, но картина становится еще тревожнее, если посмотреть на возраст и потенциальный срок службы этих электростанций. Мощность Нарвских электростанций составляет 1355 мегаватт, но большинство из них свое уже отслужили. Новой можно считать только 270-мегаваттную станцию в Аувере, строительство которой началось почти десять лет назад. Еще два производственных блока общей мощностью 380 мегаватт хотя и оснащены современными котлами с кипящим слоем, но им уже по 20 лет. Турбины этих станций были произведены в Советском Союзе, который развалился 30 с лишним лет назад. Кроме того, у нас есть несколько станций совместного производства мощностью 125 мегаватт.

Больше 800 мегаватт в сумме мы никак не получим. Выходит, что только половина нашего текущего (а не будущего!) пикового потребления более или менее покрывается управляемыми генерирующими мощностями. Менее чем через десять лет оставшаяся половина из них полностью амортизируется и выйдет из строя. Даже если к тому времени мы действительно успеем построить достаточное количество парков ветрогенераторов и солнечных электростанций, наше снабжение энергией не будет надежным, ветер и солнце не смогут его обеспечить.

Взвешивая все за и против, мы неизбежно приходим к выводу, что Эстонии пока не обойтись без классических решений, которыми в наших реалиях будут либо сланец, либо газ. Преимущество газовой электростанции в том, что ее можно быстро запустить в случае нехватки электроэнергии. А чтобы необходимую скорость набрали турбины сланцевой электростанции, нужно не менее шести-восьми часов. Против газовой электростанции говорят высокие цены на газ и проблемы с поставками. Ставить на дешевый российский газ нам уже нельзя. Мы, конечно, можем мечтать, что в будущем газ подешевеет, а в порт Палдиски будут заходить белоснежные суда со сжиженным американским газом, но нельзя строить надежное снабжение на мечтах о сырье, которого у нас нет.

Наиболее реалистично строительство новой сланцевой электростанции в дополнение к уже имеющейся в Аувере. Этот план уже десять лет назад был у министра экономики Юхана Партса, но он так и не был реализован. «Аувере-2» дала бы нам дополнительные 300 мегаватт управляемой генерирующей мощности. Она бы работала на местном топливе, которое дешевле газа. Да и приступить к реализации проекта можно прямо сейчас. Мы сэкономили бы уйму времени на планировании и оценке влияния на окружающую среду. Строительство электростанции – большая работа, но уложиться в пять лет вполне реально. В любом случае «Аувере-2» – самый надежный способ повысить нашу энергетическую надежность.

Напоследок несколько слов о цене на сланцевую электроэнергию, которая, вероятно, станет главной мантрой критиков «Аувере-2». Десять лет назад основным аргументом против сланцевой электростанции была ее убыточность на фоне стоимости квот СО2. А сейчас и подавно встает вопрос: какой безумец будет инвестировать в ископаемое топливо, если возобновляемая энергия намного дешевле?

Анализ стоимости производства электроэнергии из разных источников, проведенный Международным энергетическим агентством еще до энергетического кризиса, показывает, что стоимость электричества, произведенного на АЭС, составляет 70 евро/МВтч, а произведенного парками ветрогенераторов – 50– 100 евро/МВтч. В нашем случае к этому следует добавить стоимость строительства электросетей, потому что сейчас в Западной Эстонии нет сетей, способных обеспечить парк ветрогенераторов. Хранение энергии стоит порядка миллиона евро за МВтч. Это значит, что дневные колебания цен еще можно будет покрыть за счет технологий хранения, а вот несколько дней безветренной погоды они уже не компенсируют.

В итоге в долгосрочной перспективе у нас остается три варианта. Построить сланцевую электростанцию и надеяться, что в будущем ЕС будет более рационально относиться к квоте СО2. Построить газовую электростанцию и надеяться, что надежность поставок газа по разумной цене будет обеспечена за счет СПГ. Или ждать, пока будет построена АЭС, и безветренными ночами сидеть дома при свечах. Решение нужно принять уже на предстоящих выборах.

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