Кристьян Ярван ⟩ Зеленому переходу без сланца не обойтись

Больше 800 мегаватт в сумме мы никак не получим. Выходит, что только половина нашего текущего (а не будущего!) пикового потребления более или менее покрывается управляемыми генерирующими мощностями. Менее чем через десять лет оставшаяся половина из них полностью амортизируется и выйдет из строя. Даже если к тому времени мы действительно успеем построить достаточное количество парков ветрогенераторов и солнечных электростанций, наше снабжение энергией не будет надежным, ветер и солнце не смогут его обеспечить.

Взвешивая все за и против, мы неизбежно приходим к выводу, что Эстонии пока не обойтись без классических решений, которыми в наших реалиях будут либо сланец, либо газ. Преимущество газовой электростанции в том, что ее можно быстро запустить в случае нехватки электроэнергии. А чтобы необходимую скорость набрали турбины сланцевой электростанции, нужно не менее шести-восьми часов. Против газовой электростанции говорят высокие цены на газ и проблемы с поставками. Ставить на дешевый российский газ нам уже нельзя. Мы, конечно, можем мечтать, что в будущем газ подешевеет, а в порт Палдиски будут заходить белоснежные суда со сжиженным американским газом, но нельзя строить надежное снабжение на мечтах о сырье, которого у нас нет.