Министр финансов Эстонии по ошибке высказалась за неправильный потолок цен на нефть

В статье WSJ говорилось, что, когда 23 ноября в Брюсселе начались переговоры об установлении потолка цен на российскую нефть, Польша и страны Балтии заявили, что план Еврокомиссии установить потолок между 65 и 70 долларами выше рыночной цены российской нефти, поэтому эта стоимость слишком высока.

Издание отмечает, что в тот же день представитель Минфина США позвонил министру финансов Эстонии, и последний согласился на потолок цен в $65.

Но потом выяснилось, что его министерство не занимается потолком цен, и эстонские чиновники быстро дали понять Вашингтону, что Эстония его не поддерживает. Вскоре министр финансов США Джанет Йеллен обсудила этот план с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Аккерманн, которая заняла пост министра финансов 19 октября, поскольку предыдущий министр Кейт Пентус-Розиманнус решила перейти в Европейскую счетную палату, подтвердила ERR, что данная ситуация действительно имела место.

«Это был несчастный случай на рабочем месте, потому что я только что вступила в должность, и Кейт Пентус-Розиманнус была проинформирована о позиции Эстонии в этих переговорах, а я – нет. Мой советник по международным отношениям, который был посредником во время телефонного разговора, не знал, что мне необходимо проинформировать по данному вопросу. При смене министров этот брифинг не состоялся. Имел место типичный несчастный случай на рабочем месте», – заявила она.

По словам Аккерманн, телефонный разговор закончился договоренностью о том, что она позвонит представителю Эстонии в Брюсселе Айво Ораву, который и сообщил новому министру, что Эстония придерживается иной позиции.

Потолок цен на российскую нефть означает, что с 5 декабря запрещена транспортировка в третьи страны такую ​​российскую нефть, которая закуплена дороже 60 долларов за баррель. Также услуги могут не предоставляться судам, которые везут более дорогую российскую нефть.