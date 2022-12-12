анализ ⟩ Уровень относительной бедности пожилых жителей Эстонии – самый высокий в ЕС

Кроме того, анализ показывает, что неравенство в пенсионной системе увеличивается, поскольку растет как количество людей с правом на очень большую пенсию, так и людей с правом на крайне низкую пенсию. Примерно 60% застрахованных получат меньшие пенсии, которые будут меньше нынешних. Наличие детей положительно влияет на размер пенсии лица, не присоединившегося ко второй ступени, однако уменьшает пенсию лица, присоединившегося к ней.

Не внеся изменений в пенсионную систему, мы не сможем достичь целевой средней пенсии ни сейчас, ни в будущем. Пенсия человека с 40-летним пенсионным стажем, всю жизнь проработавшего при медианной заработной плате, должна составлять не менее 60% от медианной заработной платы, она же составляет около 55%.

Однако при низком уровне минимальной и средней пенсии в течение следующих 40 лет расходы первой ступени превысят доходы. Дефицит в этот период будет стабильно держаться на уровне около 0,5% ВВП в год.