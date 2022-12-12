Согласно представленному сегодня анализу Эстонской пенсионной системы, проведенному в сотрудничестве Министерством социальных дел и Министерством финансов, обеспечить ее устойчивость помогут увеличение минимальной пенсии, накопление пенсии работодателя во второй или в третьей ступени, а также создание индивидуальных пенсионных планов.
анализ ⟩ Уровень относительной бедности пожилых жителей Эстонии – самый высокий в ЕС
Если количество получателей пенсий в постоянно финансируемых пенсионных схемах увеличивается, а количество плательщиков уменьшается, уменьшаются и коэффициенты замещения пенсий. «Это означает, что на человека ложится больше ответственности за собственное финансовое положение. Человеку, который вносил взносы в пенсионную систему на протяжении всей своей трудовой жизни и не делал больших перерывов, государство гарантирует достаточный базовый доход в виде действующих I и II ступеней.
Однако, если в трудовой деятельности человека имелись длительные перерывы или его зарплата была близка к минимальной, минимальная пенсия, предлагаемая государством, не гарантирует ему средств к существованию. Минимальная пенсия в 275 евро немного выше расчетного прожиточного минимума, но поскольку она значительно ниже 40% медианного дохода, мы не соответствуем минимальному стандарту Европейской социальной хартии. В ходе анализа мы внесли предложения по устранению этих проблем», - сказала Кристийна Сельгис, руководитель отдела пенсионной политики и трансграничного социального страхования Министерства социальных дел.
В ходе исследования было проанализировано и то, как влияет изъятия денег из второй пенсионной ступени на экономическое положение человека в пенсионном возрасте «Сравнив людей со схожим трудовым стажем, доходами и возрастом, мы получили результат, свидетельствующий о том, что пенсии людей, которые вывели деньги из второй ступени, ниже по сравнению с теми, кто продолжал делать взносы», - добавила Сельгис.
«Опрос показал, что до вступления в силу изменений, делающих взносы во вторую ступень добровольными, деньги, полученные из этой ступени, стали чаще использоваться с потребительскими целями и в меньшей степени для погашения кредитов и инвестирования», - сказал Тыну Лиллелайд, советник отдела политики финансовых услуг Министерства финансов.
Кроме того, анализ показывает, что неравенство в пенсионной системе увеличивается, поскольку растет как количество людей с правом на очень большую пенсию, так и людей с правом на крайне низкую пенсию. Примерно 60% застрахованных получат меньшие пенсии, которые будут меньше нынешних. Наличие детей положительно влияет на размер пенсии лица, не присоединившегося ко второй ступени, однако уменьшает пенсию лица, присоединившегося к ней.
Не внеся изменений в пенсионную систему, мы не сможем достичь целевой средней пенсии ни сейчас, ни в будущем. Пенсия человека с 40-летним пенсионным стажем, всю жизнь проработавшего при медианной заработной плате, должна составлять не менее 60% от медианной заработной платы, она же составляет около 55%.
Однако при низком уровне минимальной и средней пенсии в течение следующих 40 лет расходы первой ступени превысят доходы. Дефицит в этот период будет стабильно держаться на уровне около 0,5% ВВП в год.
По сравнению с 27 странами Европейского союза у Эстонии самые большие трудности с обеспечением коэффициента замещения пенсии, в результате уровень относительной бедности пожилых жителей нашей страны – самый высокий в ЕС. В особенно сложной ситуации находятся женщины, которые живут дольше мужчин и поэтому зачастую в пожилом возрасте ведут хозяйство на пенсию одного человека. Низкий размер пенсий в нашей стране связан с тем, что на пенсионные выплаты Эстония тратит чуть ли не меньше всех стран ЕС, только Ирландия тратит на пенсии еще меньший процент ВВП.
Низкие пенсии являются одной из причин того, что трудовая занятость эстонцев в возрасте 65-74 лет является самой высокой в Европейском союзе.
Предложения по изменению пенсионной системы
Для того, чтобы привлечь больше денег в пенсионную систему, в анализе приводятся следующие рекомендации:
- создать во второй или третьей ступени пенсию работодателя,
- дать людям возможность добровольно увеличить свои взносы во вторую ступень,
- в соответствии с ростом зарплаты индексировать абсолютную ставку освобождения от подоходного налога (6000 евро) в третьей ступени,
- увеличить взносы государства для родителей, присоединившихся ко второй ступени, возможность объединить накопления человека с третьей ступенью,
- изменить минимальную пенсию, сделав ее более адекватной, чтобы целевая народная пенсия была привязана к более высокому прожиточному минимуму или к требованию прожиточного минимума Европейской социальной хартии,
- объединить народную пенсию и базовую часть,
- а также дать возможность людям покупать паи первой ступени.
В целях расширения охвата пенсионной системы рекомендуется разрешить залог паев второй ступени при покупке жилья и распространить налоговые льготы третьей ступени на инвестиционные счета.
Для повышения эффективности накопленных пенсий предлагается отменить обязанность использовать консервативные фонды, разрешить использовать другие инвестиционные фонды третьей ступени посредством специальных паев, а также разрешить по достижении пенсонного возраста объединять деньги, накопленные во второй и в третьей ступенях.
Согласно предложению, следует вносить больший вклад в повышение осведомленности людей о пенсионном обеспечении и оказывать помощь людям при создании личных пенсионных планов, учитывающих их пожелания в отношении образа жизни и возможности получения дохода.
С анализом пенсионной системы Эстонии можно ознакомиться на сайте Министерства социальных дел.