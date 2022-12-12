Вся снегоуборочная техника Тарту выведена на улицы

Прогноз погоды обещает продолжение снегопадов и метелей, а в связи с неблагоприятными погодными условиями время уборки снега на улицах Тарту будет продлено. Фирмы обслуживающие дороги могут быть не в состоянии содержать абсолютно все улицы в соответствии с требованиями при интервалах в 4, 8 или 12 часов. В первую очередь от снега будут очищены главные улицы и улицы с автобусным движением, склоны улиц Рийа и Якоби, а также мосты.

Городские власти просят жителей, которым необходимо передвигаться по городу, проявить терпение и не торопиться. Особенно для тех, кому приходится перемещаться по небольшим переулкам.

Служба уборки города постоянно следит за состоянием улиц и просит водителей отогнать автомобили с улиц либо во дворы, либо на ближайшую стоянку. Это позволит лучше поддерживать чистоту улиц и безопасность дорожного движения.

Владельцам участков рекомендуется приступить к очистке подъездных дорог как можно скорее после завершения снегопада. Чем быстрее дорога будет очищена от снега, тем меньше она будет забиваться и тем легче будет потом поддерживать ее чистоту. Также необходимо как можно скорее удалить с крыш опасный снег и лед.