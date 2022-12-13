Журналист ⟩ Украина не просит рыбу, ей нужна удочка

И спустя все эти месяцы в Европе чувствуется какая-то усталость от новостей из Украины. Митинги у российских дипломатических представительств уже не такие массовые. Об этом предупреждали аналитики, да и как этого не понять. Европа привыкает к войне, она становится частью обыденности.

Но история – забавная наука. 24 августа 1939 года некий житель Лондона, возможно, заваривал свой чай с молоком, планируя отпуск. Ведь так хочется немного понежиться в лучах пока еще теплого солнца. В утренней «Таймс» что-то пишут о пакте Молотова-Риббентропа, подписанного днем ранее. Ах, снова эти русские с немцами, и чего они там хотят, ничего непонятно…

А через неделю началась вторая мировая война, и намерения Гитлера стали предельно ясны. Спустя неполный год Германия уже бомбила британские города. Еще через четыре года на Лондон упала немецкая баллистическая ракета «Фау-2» – новейшее оружие, разработанное в нацистской стране. Воронка десять метров, трое убитых, 22 раненых – последствия того удара. И затем тысячи таких ракет полетят на города Англии, Франции, Бельгии и многих других странный терроризм Гитлера можно было лишь при помощи массированной сухопутной операции, что в итоге и было предпринято.