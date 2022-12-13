Шел девятый месяц полномасштабной войны России против Украины. На восточном фронте – без перемен. Жертвы исчисляются сотнями тысяч среди военных и десятками – пока что – тысяч среди мирных жителей.
Журналист ⟩ Украина не просит рыбу, ей нужна удочка
И спустя все эти месяцы в Европе чувствуется какая-то усталость от новостей из Украины. Митинги у российских дипломатических представительств уже не такие массовые. Об этом предупреждали аналитики, да и как этого не понять. Европа привыкает к войне, она становится частью обыденности.
Но история – забавная наука. 24 августа 1939 года некий житель Лондона, возможно, заваривал свой чай с молоком, планируя отпуск. Ведь так хочется немного понежиться в лучах пока еще теплого солнца. В утренней «Таймс» что-то пишут о пакте Молотова-Риббентропа, подписанного днем ранее. Ах, снова эти русские с немцами, и чего они там хотят, ничего непонятно…
А через неделю началась вторая мировая война, и намерения Гитлера стали предельно ясны. Спустя неполный год Германия уже бомбила британские города. Еще через четыре года на Лондон упала немецкая баллистическая ракета «Фау-2» – новейшее оружие, разработанное в нацистской стране. Воронка десять метров, трое убитых, 22 раненых – последствия того удара. И затем тысячи таких ракет полетят на города Англии, Франции, Бельгии и многих других странный терроризм Гитлера можно было лишь при помощи массированной сухопутной операции, что в итоге и было предпринято.
Спустя почти восемьдесят лет ракеты летят снова. Только они российские и летят на украинские города. Они пока почти не падают на Европу, хотя уже настала пора привести в чувство нынешнего «Гитлера».
Но Киев не просит о сухопутной операции стран НАТО в Украине, понимая, что со времен Второй мировой многое изменилось. Чтобы помочь, не нужна наземная войсковая операция. Все решается нажатием нескольких кнопок. Осенью 2021 года украинским делегациям в Вашингтоне отказывали даже в рассмотрении вопроса о продаже переносных систем ПВО «Стингер». Сейчас же идет речь о возможных поставках ракетных систем «Патриот».
Конечно, западные системы ПВО поступают на вооружение ВСУ, но Украина – крупнейшая страна в Европе. Поэтому штучные поставки систем кардинально не меняют ситуации с безопасностью.
Тем временем в Воздушных силах Украины заявляют: ракеты для советских систем ПВО С-300, которыми Украина себя обороняет, заканчиваются, и уже очень скоро украинское небо может стать открытым. Это означает лишь еще большую эскалацию войны, больше жертв, больше беженцев в Европу и дальнейшее развязывание рук государству-агрессору.