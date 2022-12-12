Обращение социал-демократов: пренебрежение учителями сказывается на образовании

«Хотим напомнить, что ключевую роль в переходе на эстонское образование играют и воспитатели детских садов. Чем сильнее эстонское образование, тем сильнее солидарность между учителями разных школьных ступеней и их поддержка друг друга», – пояснили депутаты Рийгикогу и добавили, что образование представляет собой единое целое и на нем напрямую сказывает, если пренебрегают учителями тех или иных школьных ступеней.

«На протяжении нескольких месяцев мы обращали внимание правительства на то, что вопрос, связанный с заработной платой воспитателей детских садов, также должен решаться министром образования и науки. Также на этой неделе Postimees подробно писал в своих газетных колонках о проблемах, с которыми сталкиваются вовлеченные в этот процесс стороны. К сожалению, за прошедшие месяцы никакого решения правительству предложено не было. Хорошо, что сейчас договоренность есть, и министр образования и науки выйдет на коалиционный совет с решением», –рассказали политики.

Под руководством социал-демократов в электронной среде petitsioon.ee было запущено обращение, касающееся увеличения заработной платы воспитателей детских садов за счет государственной поддержки. На сегодняшний день обращение собрало почти 1200 подписей.