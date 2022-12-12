Социал-демократы Яак Юске и Тоомас Юргенштейн направили публичное обращение к работникам сферы образования. Они подчеркнули, что вместе с повышением зарплаты школьных учителей должна вырасти и зарплата воспитателей детских садов.
Обращение социал-демократов: пренебрежение учителями сказывается на образовании
«Социал-демократы выступают за то, чтобы, помимо заработной платы школьных учителей, повышалась заработная плата воспитателей детских садов, потому что мы знаем и ценим, насколько важна работа, которую вы каждый день делаете с заботой и любовью. Будущее Эстонии растет в ваших руках», – поясняют Юске и Юргенштейн.
Они подчеркнули, что в ходе коалиционных переговоров социал-демократы выступали за повышение зарплат школьным учителям. «В результате переговоров мы добились повышения минимальной заработной платы почти на 24 процента – с 1412 евро до 1749 евро», – добавили члены Рийгикогу.
«Несмотря на то, что утверждает клеветническая кампания некоторых партий, социал-демократы никоим образом не собираются выступать против повышения зарплат школьным учителям. Наоборот, решение обязательно подтвердится в ближайшие недели. Для нас крайне важно, чтобы заработная плата учителей повысилась», – добавили Юске и Юргенштейн.
Их пожеланием также является то, чтобы вместе с зарплатами школьных учителей были пересмотрены зарплаты воспитателей детских садов. «Мы не хотим создавать разрыв между зарплатой воспитателей детских садов и зарплатой школьных учителей, тем более что нынешнюю систему создали сами социал-демократы. Мы хотим, чтобы правительство нашло решение, которое в сегодняшней ситуации помогло бы увеличению зарплат воспитателей детских садов», — подчеркнули политики.
Надежда на скорейшее принятие решения
Немыслимо, чтобы при таком сумасшедшем росте цен, зарплата воспитателей детских садов осталась на том же уровне, что и сейчас, считают социал-демократы.
«Хотим напомнить, что ключевую роль в переходе на эстонское образование играют и воспитатели детских садов. Чем сильнее эстонское образование, тем сильнее солидарность между учителями разных школьных ступеней и их поддержка друг друга», – пояснили депутаты Рийгикогу и добавили, что образование представляет собой единое целое и на нем напрямую сказывает, если пренебрегают учителями тех или иных школьных ступеней.
«На протяжении нескольких месяцев мы обращали внимание правительства на то, что вопрос, связанный с заработной платой воспитателей детских садов, также должен решаться министром образования и науки. Также на этой неделе Postimees подробно писал в своих газетных колонках о проблемах, с которыми сталкиваются вовлеченные в этот процесс стороны. К сожалению, за прошедшие месяцы никакого решения правительству предложено не было. Хорошо, что сейчас договоренность есть, и министр образования и науки выйдет на коалиционный совет с решением», –рассказали политики.
Под руководством социал-демократов в электронной среде petitsioon.ee было запущено обращение, касающееся увеличения заработной платы воспитателей детских садов за счет государственной поддержки. На сегодняшний день обращение собрало почти 1200 подписей.
«Уже в начале ноября мы спросили у министра образования и науки (представители Социал-демократической партии также выступили с политическим заявлением на эту тему) о его видении положения воспитателей детских садов, в которое их поставит повышение зарплат школьных учителей. Мы также попросили министра финансов поделиться мнением о том, какие дополнительные средства потребуются местным органам власти, чтобы они могли гарантировать необходимое повышение заработной платы воспитателей детских садов», – добавили политики. «Местным органам власти нужна поддержка государства, и о ней нужно договариваться уже сейчас».