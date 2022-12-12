Некоторые предприятия остаются без электричества уже несколько суток

Ситуация для сааремааских компаний очень сложная. В зависимости от местоположения бизнес нарушается по-разному. У кого осложнения из-за перепадов напряжения, а есть и те, кто несколько дней без электричества. В обоих случаях финансовые потери гарантированы.

К сожалению, есть и те, для кого длительное отсутствие электроснабжения может иметь катастрофические последствия.

Критиковать в сегодняшней ситуации было бы легко, но также нужно взглянуть в зеркало, потому что это риск, который можно в какой-то степени снизить.

К сожалению, неясно, как будет выглядеть картина сегодня вечером, поскольку события развиваются в негативном направлении. Для предпринимателей также чрезвычайно важно, чтобы базовые потребности людей, помимо работы, были удовлетворены.