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Некоторые предприятия остаются без электричества уже несколько суток

Фред Сиймпоэг
Некоторые предприятия остаются без электричества уже несколько суток
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Фото: Sander Ilvest

Сегодняшняя ситуация показывает, насколько важно улучшить электроэнергетическую инфраструктуру, - пишет Фред Сиймпоэг, представитель сааремааских предпринимателей, генеральный директор Saare Fishexport OÜ.

Ситуация для сааремааских компаний очень сложная. В зависимости от местоположения бизнес нарушается по-разному. У кого осложнения из-за перепадов напряжения, а есть и те, кто несколько дней без электричества. В обоих случаях финансовые потери гарантированы.

К сожалению, есть и те, для кого длительное отсутствие электроснабжения может иметь катастрофические последствия.

Критиковать в сегодняшней ситуации было бы легко, но также нужно взглянуть в зеркало, потому что это риск, который можно в какой-то степени снизить.

К сожалению, неясно, как будет выглядеть картина сегодня вечером, поскольку события развиваются в негативном направлении. Для предпринимателей также чрезвычайно важно, чтобы базовые потребности людей, помимо работы, были удовлетворены.

Сегодняшняя ситуация также показывает, насколько важно здесь улучшать электроэнергетическую инфраструктуру.

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