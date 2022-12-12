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В Ласнамяэ автомобиль сбил пожилую женщину

rus.postimees.ee
В Ласнамяэ автомобиль сбил пожилую женщину
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Сегодня в Таллинне на улице Пунане автомобиль сбил пожилую женщину. 

«В 10:52 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Пунане 18, где, по предварительным данным, 74-летняя женщина была сбита автомобилем на нерегулируемом пешеходном переходе», - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов. Она добавила, что точные обстоятельства аварии выясняются.

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