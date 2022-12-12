В Ласнамяэ автомобиль сбил пожилую женщину

«В 10:52 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Пунане 18, где, по предварительным данным, 74-летняя женщина была сбита автомобилем на нерегулируемом пешеходном переходе», - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов. Она добавила, что точные обстоятельства аварии выясняются.