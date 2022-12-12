В Эстонии может появиться новый вид пенсии. Кому она полагается?

«Пенсия будет назначаться пожизненно и будет сравнима с размером пенсии умершего супруга. Пенсию назначать не будут в случае, если она будет меньше, чем пенсия овдовевшего пенсионера», - сказал депутат парламента Тынис Мёльдер.

Иными словами, в случае одобрения законопроекта Рийгикогу, пожилая вдова или вдовец будет получать сумму пенсии умершего партнера вместо своей пенсии, если пенсия умершего была больше пенсии ныне живущего.

«Женщины живут в среднем на 8,6 лет дольше, чем мужчины. При потере супруга доход овдовевшего супруга уменьшается, снижается качество жизни», - пояснил он необходимость законопроекта.

По словам Мёльдера, пенсионеры по старости и так живут более скромно, чем другие группы населения, а что касается одиноких пенсионеров, то среди них процент живущих в относительной бедности выше всего. «В 2020 в относительной бедности жили около половины пенсионеров по старости. Среди одиноких пенсионеров соответствующий показатель был значительно выше. Согласно результатам различных исследований, среди одиноких пенсионеров старше 65 лет показатель относительной бедности достигает 80%, тогда как среди людей старше 65 лет он равен 36%», - отметил Мёльдер.

«Пенсия поможет поддержать одиноких пожилых людей. Помимо эмоционального стресса, потерявшие супруга сталкиваются также со снижением качества жизни. В условиях рекордной инфляции вдовья пенсия стала бы существенной помощью для пенсионеров», - сказал Мёльдер.