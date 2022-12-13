В округ терминала сжиженного газа в Палдиски разгорается новый скандал. В этот раз спор идет о том, кто должен построить соединительное устройство для плавучего терминала, то есть загрузочный рукав, без которого невозможно перекачивать газ из танкера в трубопровод.
Страсти по газу ⟩ Построят ли СПГ-терминал в срок?
Глава Alexela Марти Хяэль, который хочет арендовать танкер FSRU для перевозки сжиженного газа, считает, что для прибытия в Палдиски уже этой зимой судна с СПГ достроить необходимую газовую инфраструктуру вместе с загрузочным рукавом должно предприятие Elering. Однако Elering сообщает, что трубопроводное соединение будет готово в обещанном объеме и в установленный срок, но без соединительного устройства для плавучего терминала. Этот заказ следовало бы обговаривать отдельно.
На прошлой неделе во втроник премьер-министр Кая Каллас, выступая на Vikerraadio в передаче «В студии премьер-министр», предположила, что новый спор, связанный с доставкой FSRU в Палдиски, мог разгореться между предпринимателями и Elering из-за элементарного желания Alexela и Infortar побудить государство побольше заплатить им за причал. «Я предполагаю, что сейчас их план состоит в том, чтобы взвинтить цену», – сказала Каллас.
В начале ноября правительство сообщило, что государство готово оплатить предпринимателям обоснованные и доказанные расходы, которые они понесли в связи со строительством СПГ-терминала, но в пределах 30 миллионов евро. Кроме того, за полтора миллиона евро будет приобретена портовая недвижимость, необходимая для обслуживания причала. Общая стоимость проекта составляет 38 миллионов евро вместе с налогом с оборота, и эту сумму правительство уже выделило акционерному обществу Eesti Varude Keskus.
«Мы хотим приобрести причал за те деньги, за которые он был построен. А предприятие желает продемонстрировать, что их бизнес понес урон и что они не могут доставить это судно, следовательно, расходы увеличиваются, а государство должно будет заплатить больше», – объяснила Каллас.
Финское техническое решение подходит
Представители Alexela и Infortar не захотели прокомментировать заявления премьер-министра. Хотя споры и затягиваются, надежда доставить FSRU в Палдиски остается. По словам Марти Хяэ ля, они подали Elering заявку на подключение и предоставили все технические параметры, которые в такой ситуации обычно требуются. По мнению бизнесмена, для судна, которое хочет доставить Alexela, подходит такое же техническое решение, как и для арендованного финнами Exemplar.
«Перестраивать ничего не нужно, надо просто полностью достроить газовую инфраструктуру, спроектированную в Палдиски», – сказал Хяэль.
По его мнению, во всем мире загрузочные рукава являются неотъемлемой частью наземной СПГ-инфраструктуры, это стандартизированное устройство, которое можно установить только на причале, а не на судне.
«Работы на причале по установке устройства и его наладке занимают от двух до четырех недель, после чего подключение судна к газовой инфраструктуре становится вопросом нескольких часов, – отметил Хяэль. – Стоянка газовоза у причала стоит примерно 500 000 долларов в день. Такое обязательство можно взять на себя только в том случае, если будет известна конкретная дата, к которой Elering завершит строительство газовой инфраструктуры в Палдиски. В то же время рынок газовозов сейчас перегрет, и каждый день проволочки может означать, что на предстоящую зиму танкер получит кто-то другой, кто будет готов сразу двигаться дальше».
По словам пресс-секретаря Elering Айна Кёстера, строительство устройства, соединяющего газовую инфраструктуру с плавучим терминалом (Marine Loading Arm, MLA), не входит в их задачи. Вместе с финским судном FSRU, способным регазифицировать СПГ, поступили два MLA, один из которых планируется использовать на финском причале, а другой в случае необходимости в Палдиски.
«Оба они сейчас находятся в Финляндии, при этом MLA – специфическое изделие, которое изготавливается под конкретное судно, его нельзя просто взять и получить со склада. Кто именно сделает заказ, зависит от договоренностей, но техническая реализация – это вопрос скорее месяцев, а не недель», – пояснил Кёстер.
Предприятие Elering сообщило также, что в проекте создания газовой инфраструктуры в Палдиски в число поставленных задач входило строительство трубопровода, ведущего от газокомпрессорной станции к точке подключения на причале, построенном для приема плавучего терминала.
В соответствии с эстонско-финляндским межгосударственным соглашением, которое легло в основу работ, и на основании поданной FSRU OY заявки на подключение, устройство, соединяющее точку подключения с плавучим терминалом, являлось частью плавучего терминала.
«Elering вовремя завершит свои работы в Палдиски, а это значит, что с начала декабря газовая инфраструктура будет готова к приему газа», – сказал председатель правления Elering Таави Вескимяги.
Собственник Elering возложил на предприятие обязательство построить инфраструктуру для приема СПГ, а весной Эстония и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве для совместного решения проблемы надежности газоснабжения. На основании этого соглашения финский оператор терминала, предприятие FSRU OY, летом подал Elering заявку на подключение плавучего СПГ-терминала к эстонской газовой системе в Палдиски. До 11 ноября заявка финского оператора терминала была единственной заявкой на подключение, поданной Elering. На ее основании был разработан технический дизайн и осуществлено строительство всего пункта подключения в Палдиски.
«Мы неоднократно публично объясняли, что именно и в каком объеме мы сделаем. Это ни для кого не должно было стать сюрпризом за несколько дней до завершения строительства газового соединения. Мы также регулярно предоставляли правительству и собственнику детальные обзоры проекта строительства точки подключения и хода работ», – сказал Вескимяги.
Надо пересчитать объем работ и окончательную цену
Elering ничего не имеет против того, чтобы в Палдиски вместо финского плавучего СПГ-терминала пришел какой-нибудь другой. 11 ноября заявку на подключение плавучего терминала СПГ к газовой сети подало предприятие, связанное с Alexela и Infortar. Для оперативного рассмотрения этой заявки предприятие Elering должно в срочном порядке узнать технические параметры плавучего терминала потенциального клиента.
Elering попросил его дополнить свою заявку необходимыми техническими данными. Но данные до сих пор не предоставлены. «Когда они будут получены, Elering сможет выяснить, какие работы по перестройке пункта подключения нужно будет выполнить для нового клиента, сколько времени это займет и какова цена», – объяснил Вескимяги. По данным Postimees, Alexela может зафрахтовать построенный в прошлом году в Китае плавучий СПГ-терминал Transgas Force, который принадлежит греческой компании