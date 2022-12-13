Страсти по газу ⟩ Построят ли СПГ-терминал в срок?

Финское техническое решение подходит

Представители Alexela и Infortar не захотели прокомментировать заявления премьер-министра. Хотя споры и затягиваются, надежда доставить FSRU в Палдиски остается. По словам Марти Хяэ ля, они подали Elering заявку на подключение и предоставили все технические параметры, которые в такой ситуации обычно требуются. По мнению бизнесмена, для судна, которое хочет доставить Alexela, подходит такое же техническое решение, как и для арендованного финнами Exemplar.

«Перестраивать ничего не нужно, надо просто полностью достроить газовую инфраструктуру, спроектированную в Палдиски», – сказал Хяэль.

Марти Хяэль. Фото: Mihkel Maripuu

По его мнению, во всем мире загрузочные рукава являются неотъемлемой частью наземной СПГ-инфраструктуры, это стандартизированное устройство, которое можно установить только на причале, а не на судне.

«Работы на причале по установке устройства и его наладке занимают от двух до четырех недель, после чего подключение судна к газовой инфраструктуре становится вопросом нескольких часов, – отметил Хяэль. – Стоянка газовоза у причала стоит примерно 500 000 долларов в день. Такое обязательство можно взять на себя только в том случае, если будет известна конкретная дата, к которой Elering завершит строительство газовой инфраструктуры в Палдиски. В то же время рынок газовозов сейчас перегрет, и каждый день проволочки может означать, что на предстоящую зиму танкер получит кто-то другой, кто будет готов сразу двигаться дальше».