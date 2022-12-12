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Elektrilevi: «Аварии происходят быстрее, чем мы успеваем их устранять»

11 000 домохозяйств без электроснабжения
Лоора-Элизабет Ломп
Elektrilevi: «Аварии происходят быстрее, чем мы успеваем их устранять»
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Линии электропередачи. Иллюстративное фото.
Линии электропередачи. Иллюстративное фото. Фото: Meelis Meilbaum

На Сааремаа без электричества остались 5 457 домохозяйств, в Ляэне-Вирумаа – 959 домохозяйств. К настоящему времени из-за снежной бури в Харьюмаа также остались без электричества 2681 домохозяйство.

Elektrilevi сообщила сегодня, что собрала дополнительные бригады, которые отправятся с материка на Сааремаа для помощи, и теперь круглосуточно там будут действовать 18 бригад. Кроме того, в поиске аварий на линиях электропередач им помогут два пилота с дронами.

«Поскольку на улице сильный штормовой ветер, устранить поломки сложно с точки зрения безопасности. Центр управления работает с увеличенным штатом, и мы надеемся в течение 48 часов восстановить подключение к электричеству для всех клиентов на Сааремаа, – прокомментировал начальник отдела диспетчерского центра Elektrilevi Харди Пуусепп. – К сожалению, поломок проблемы прибавляются быстрее, чем мы их исправляем».

Ледяной дождь и сильный снегопад, выпавшие в выходные, сделали ветки тяжелыми, а когда те сломались, это привело к многочисленным авариям линий электропередач. В довесок, сегодняшняя снежная буря продолжает валить ветки и деревья на линии и дороги.

Бригады Elektrilevi и центр управления работают над устранением неполадок уже более 48 часов подряд. Вчера только 3500 клиентов на Сааремаа оставались без электричества. С наступившей сегодня ночью бурей количество отключений снова увеличилось, а количество клиентов, оставшихся без электричества на Сааремаа, увеличилось вдвое.

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