Elektrilevi: «Аварии происходят быстрее, чем мы успеваем их устранять»

Elektrilevi сообщила сегодня, что собрала дополнительные бригады, которые отправятся с материка на Сааремаа для помощи, и теперь круглосуточно там будут действовать 18 бригад. Кроме того, в поиске аварий на линиях электропередач им помогут два пилота с дронами.

«Поскольку на улице сильный штормовой ветер, устранить поломки сложно с точки зрения безопасности. Центр управления работает с увеличенным штатом, и мы надеемся в течение 48 часов восстановить подключение к электричеству для всех клиентов на Сааремаа, – прокомментировал начальник отдела диспетчерского центра Elektrilevi Харди Пуусепп. – К сожалению, поломок проблемы прибавляются быстрее, чем мы их исправляем».

Ледяной дождь и сильный снегопад, выпавшие в выходные, сделали ветки тяжелыми, а когда те сломались, это привело к многочисленным авариям линий электропередач. В довесок, сегодняшняя снежная буря продолжает валить ветки и деревья на линии и дороги.