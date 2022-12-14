Эссе филолога ⟩ Европейская память и традиция глубже, чем в России – там их привыкли уничтожать

Я раньше нечасто бывала за границей и не жила там подолгу. Но и этот опыт помог мне понять, что я ездила туда не за «прогрессом» и бытовым «комфортом». В Чехии и Литве, Эстонии и Финляндии, Италии и Франции мне становилось хорошо и спокойно. Наконец я поняла почему. Я там видела не новое, а старое. Вспоминаются крашеный дощатый пол в Таллинне и запах печного дыма в Тарту, трамваи в Праге и билетики на метро в Париже. Литовские изделия из льна – например, одежда цвета морского песка. Ремесленные мастерские открыты специально для туристов, но поговорите хоть раз с теми, кто там работает, и вы почувствуете, как просто и любовно они говорят о своем деле, как оно им дорого и необходимо.