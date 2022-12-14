Эссе филолога ⟩ Европейская память и традиция глубже, чем в России – там их привыкли уничтожать

- Аура живой традиции, возможная в конкретном месте, быстро теряется и часто не восстанавливается
- Разрыв с прошлым болезненно проявляется в ускоренной смене бытовой обстановки и языка ее описания
- Сохранение старых, но все еще полезных вещей, экологично и благотворно для культуры
Если смотреть из России, Европа кажется местом гораздо более благополучным в технологическом отношении. От нее заведомо ждут проявлений прогресса, разных новинок, которые делают жизнь более комфортной. В Европе везде должен быть «евроремонт» – такой термин и придуман был на постсоветском пространстве. Свежая краска, новая мебель, бытовая техника последнего поколения, система «умный дом», коворкинги и электронный сервис – с такими ожиданиями россияне едут на Запад, пишет русский филолог и архивист Марина Акимова.