Баскетболисты «Калев/Крамо» не могут улететь на соревнования - рейс на Стамбул отменен из-за бурана

Калевцы должны были вылететь из Таллинна в 12.40. Однако утром пришло сообщение, что рейс на Стамбол отменен. В качестве альтернативы предложен завтрашний рейс, вылет в 18.55. Но в случае, если погода станет лучше.

Это значит, что в городок, расположенный на границе с Сирией, «Калев» успеет в лучшем случае в день матча, в среду, в 4 утра. От аэропорта команде предстоит проехать еще около 30 км на автобусе.

Менджер нашей команды Рамо Каськ сообщил «Постимеэсу», что время начала игры удалось сдвинуть на час позже, вместо 18 часов по эстонскому времени матч начнется в 19.00 (20.00 по турецкому).