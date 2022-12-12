Акция Музейное воскресенье в Таллинне превзошла все ожидания

Директор Таллиннского городского музея Хели Нургер сказала, что эта акция подарила положительный опыт. «Бесплатные Музейные воскресенья привлекли в музеи совершенно новых посетителей. Конечно, музей должен считаться с необходимостью сформировывать опыт этой новой группы, предложить им возможность стать понимающим посетителем музея, - сказала Нургер. - Участие в этой акции позволило музею значительно быстрее, нежели было запланировано, создать сеть волонтеров».

Директор Таллиннского литературного центра Маарья Вайно в свою очередь отметила, что за год их музеи посетили люди, которые прежде не знали о музеях писателей или не думали приходить. «Каждое первое воскресенье месяца наши музеи стали стабильно посещать люди ровно в том количестве, которое музей может вместить, - сказала Вайно. - Для нас это стало возможностью познакомиться с новой группой посетителей, и мы рады, что их отзывы были положительными. Подтверждением этого служит и то, что почти все они побывали во всех трех музеях писателей. Также были повторные посещения».

В первом бесплатном Музейном воскресенье участвовали все филиалы Таллиннского городского музея: Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк, Музей городской жизни в бывшем купеческом доме, Детский музей Мийямилла, Таллиннский русский музей, первый общественный музей Таллинна в Каламая, Дом-музей Петра I, Музей фотографии в бывшей тюрьме Ратуши, музеи Таллиннского литературного центра в Кадриорге - Музей Вильде, Музей Таммсааре и Музей Мати Унта.

В течение года к акции присоединились другие музеи и галереи. В начале апреля - посетительский центр Таллиннского певческого поля, в мае - Музей современного эстонского искусства и Галерея культурного центра «Кая», а в ноябре - павильон Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ.

Проведение ежемесячного мероприятия продолжится в 2023 году.

В 2023 году бесплатные Музейные воскресенья состоятся 8 января, 5 февраля, 5 марта, 2 апреля, 7 мая, 4 июня, 2 июля, 6 августа, 3 сентября, 1 октября, 5 ноября и 3 декабря.