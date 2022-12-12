Госсуд: в гражданском суде право на защиту источника прессы является абсолютным

Госсуд отметил, что право на защиту источника является важной гарантией свободы печати, что создает предпосылки для доверительных отношений между журналистом и его информатором. Это позволяет журналисту получать информацию по вопросам, представляющим общественный интерес, даже из источника, публикация информации которого запрещена законом или иным образом может привести к санкциям.

Согласно Закону об услугах СМИ, журналист или издание, как правило, не могут публиковать информацию, которая позволяет их идентифицировать, без согласия источника. Однако этот запрет не действует, если источник сообщил заведомо ложную информацию.

Коллегия пояснила, что если источник сообщает журналисту недостоверную информацию, журналист имеет право обнародовать свой источник, но не может быть принужден к этому в рамках гражданского судопроизводства. Это означает, что право прессы на защиту источника является абсолютным в гражданском суде. В уголовном процессе обнародование источника может потребоваться только в случае неизбежной необходимости раскрытия тяжкого преступления.

При этом журналист и издание должны учитывать, что если опубликованная информация нарушает чьи-либо права, в случае отказа в раскрытии своего источника они сами несут ответственность за публикацию недостоверной информации или оценку порочащего значения, а также обязаны быть готовым подтвердить информацию, полученную от источника.