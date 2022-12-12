Коллегия по гражданским делам Государственного суда в опубликованном сегодня постановлении пояснила, что журналист или средство массовой информации имеет право отказаться раскрывать свой источник в гражданском суде, даже если источник дал ложную информацию.
Госсуд: в гражданском суде право на защиту источника прессы является абсолютным
Госсуд отметил, что право на защиту источника является важной гарантией свободы печати, что создает предпосылки для доверительных отношений между журналистом и его информатором. Это позволяет журналисту получать информацию по вопросам, представляющим общественный интерес, даже из источника, публикация информации которого запрещена законом или иным образом может привести к санкциям.
Согласно Закону об услугах СМИ, журналист или издание, как правило, не могут публиковать информацию, которая позволяет их идентифицировать, без согласия источника. Однако этот запрет не действует, если источник сообщил заведомо ложную информацию.
Коллегия пояснила, что если источник сообщает журналисту недостоверную информацию, журналист имеет право обнародовать свой источник, но не может быть принужден к этому в рамках гражданского судопроизводства. Это означает, что право прессы на защиту источника является абсолютным в гражданском суде. В уголовном процессе обнародование источника может потребоваться только в случае неизбежной необходимости раскрытия тяжкого преступления.
При этом журналист и издание должны учитывать, что если опубликованная информация нарушает чьи-либо права, в случае отказа в раскрытии своего источника они сами несут ответственность за публикацию недостоверной информации или оценку порочащего значения, а также обязаны быть готовым подтвердить информацию, полученную от источника.
Кроме того, Госсуд обратил внимание на то, что право на защиту источника не применяется в ситуации, когда издание СМИ создало канал, по которому люди могут передавать информацию или намеки населению напрямую – без привлечения журналистского посредника.
Рассматриваемое в суде дело касалось наводки, отправленной на портал Elu24, принадлежащий AS Postimees Grupp. Скриншот сообщения позже был распространен в социальных сетях, но имя отправителя отсутствовало. Упомянутое в сообщении лицо обратилось в суд с ходатайством о получении у Postimees Group данных отправителя, так как письмо якобы содержало клевету. Postimees Grupp отказалась раскрывать информацию автора сообщения, сославшись на защиту источника.
Уездный суд пришел к выводу, что могла иметь место публикация ложной информации, и установил, что в такой ситуации печатное издание должно раскрыть данные отправителя. Окружной суд оставил решение уездного суда без изменения.
Коллегия по гражданским делам Госсуда сегодня отказала в рассмотрении апелляции Postimees Group в связи с отсутствием права на апелляцию, поскольку по закону рассмотрение апелляций по таким делам является одноэтапным. В то же время коллегия объяснила применение принципа защиты источника для гармонизации судебной практики.