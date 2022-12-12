Обстановка в Таллинне: из-за бури в работе общественного транспорта могут возникнуть перебои

Вице-мэр Таллинна Танель Кийк призывает всех участников дорожного движения критически оценить свои ежедневные планы и по возможности отказаться от своих передвижений. «Город делает все возможное, чтобы очистить дороги и улицы от снега и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Однако из-за сложных и быстро ухудшающихся дорожных условий в ближайшие дни все же целесообразно совершать лишь крайне необходимые поездки. Мы также призываем всех участников дорожного движения по возможности сократить свои движения в часы пик и быть еще более осторожными, чем обычно», – сказал Танель Кийк.

Предприятие TLT просит людей быть осторожными, запастись временем и терпением, так как из-за скользких дорог и большого количества снега график движения общественного транспорта может быть нарушен. «Сегодня и завтра дорожные условия могут быть сложными из-за непогоды, из-за чего в работе общественного транспорта могут возникнуть перебои. Особенно это касается часа-пик. Мы рекомендуем всем автовладельцам оставить свои машины дома и при необходимости воспользоваться общественным транспортом. Если вы вынуждены передвигаться на автомобиле, будьте предельно осторожными, соблюдайте дистанцию и воздержитесь от необдуманных маневрах», – сказал член правления TLT Кайдо Падар, добавив, что все 444 автобуса, 32 троллейбуса и 47 трамваев продолжают курсировать по улицам города и готовы обслужить и безопасно довести из пункта А в пункт Б всех желающих.