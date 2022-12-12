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Монета стоимостью в 75 евро: Банк Латвии выпустит коллекционную монету, посвященную борьбе Украины за свободу

BNS
Монета стоимостью в 75 евро: Банк Латвии выпустит коллекционную монету, посвященную борьбе Украины за свободу
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Серебряная коллекционная монета Банка Латвии «За свободу Украины».
Серебряная коллекционная монета Банка Латвии «За свободу Украины». Фото: Latvijas Banka.

В четверг, 15 декабря, Банк Латвии выпустит в обращение серебряную коллекционную монету «За свободу Украины», сообщили в центральном банке.

На аверсе монеты с помощью техники матирования разной интенсивности нанесено слово «ВОЛЯ» на украинском языке и размещены варианты перевода на латышский язык «Brīvība Vara Griba», а также надпись «Latvija УКРАÏНI». На реверсе монеты техникой матирования разной интенсивности выполнено изображение птицы с позолоченной звездой в клюве.

В Банке Латвии отмечают, что монета имеет не только символическое, но и практическое значение: с ее помощью Банк Латвии будет делать пожертвования в поддержку Украины – доход от каждой проданной монеты будет безвозмездно передан Украине.

Тираж монеты составляет 8000 экземпляров. Цена монеты – 75,5 евро, лимит покупки на одного человека - пять монет.

Как отметили в Банке Латвии, вторжение России на Украину 24 февраля 2022 года изменило ход мировой истории. Украина продолжает борьбу за свою свободу и ценности западной цивилизации. Монета служит напоминанием: нельзя мириться с тем, что происходит на Украине, свобода Украины – это общая ответственность.

Автор коллекционной монеты «За свободу Украины» – украинский художник Сергей Майдуков. Дизайн монеты художник сосредоточил на слове «ВОЛЯ», которое в украинском языке имеет несколько значений: свобода, воля, власть. Автор пластической модели монеты – Лигита Францкевича.

Монета изготовлена литовской компанией «Lietuvos monetų kalykla».

Коллекционные монеты являются платежным средством только в стране выпуска. Коллекционные монеты – это деньги по форме, но произведение искусства по сути. Они изготовлены из золота, серебра или других драгоценных металлов. В отличие от обычных денег коллекционные монеты, как правило, предназначены не для платежей, а для дарения и коллекционирования. По этим причинам цена монет значительно превышает номинал.

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