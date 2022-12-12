Монета стоимостью в 75 евро: Банк Латвии выпустит коллекционную монету, посвященную борьбе Украины за свободу

На аверсе монеты с помощью техники матирования разной интенсивности нанесено слово «ВОЛЯ» на украинском языке и размещены варианты перевода на латышский язык «Brīvība Vara Griba», а также надпись «Latvija УКРАÏНI». На реверсе монеты техникой матирования разной интенсивности выполнено изображение птицы с позолоченной звездой в клюве.

В Банке Латвии отмечают, что монета имеет не только символическое, но и практическое значение: с ее помощью Банк Латвии будет делать пожертвования в поддержку Украины – доход от каждой проданной монеты будет безвозмездно передан Украине.

Тираж монеты составляет 8000 экземпляров. Цена монеты – 75,5 евро, лимит покупки на одного человека - пять монет.

Как отметили в Банке Латвии, вторжение России на Украину 24 февраля 2022 года изменило ход мировой истории. Украина продолжает борьбу за свою свободу и ценности западной цивилизации. Монета служит напоминанием: нельзя мириться с тем, что происходит на Украине, свобода Украины – это общая ответственность.

Автор коллекционной монеты «За свободу Украины» – украинский художник Сергей Майдуков. Дизайн монеты художник сосредоточил на слове «ВОЛЯ», которое в украинском языке имеет несколько значений: свобода, воля, власть. Автор пластической модели монеты – Лигита Францкевича.

Монета изготовлена литовской компанией «Lietuvos monetų kalykla».