Сегодня, 12 декабря, днем на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Анна автобус застрял в сугробе.
Фото и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту автобус с пассажирами попал в снежный плен
Дополнено!
На шоссе Таллинн-Тарту автобус с пассажирами попал в снежный плен
Пассажир автобуса рассказал изданию Järva Teataja, что водитель автобуса в деревне Анна свернул с четырехполосной дороги в карман у автобусной остановки, чтобы почистить дворники.
Когда водитель автобуса снова сел за руль, автобус уже не смог проехать по сугробу, который был у остановки.
В автобусе, который едет по маршруту Таллинн-Вильянди, около десятка пассажиров.
Вскоре на помощь автобусу прибыла тяжелая техника, поэтому в 14.50 автобус вновь смог продолжить путь.