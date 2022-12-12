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Фото и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту автобус с пассажирами попал в снежный плен

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Тийт Рейнберг
На шоссе Таллинн-Тарту автобус с пассажирами попал в снежный плен
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Автобус в снежном плену.
Автобус в снежном плену. Фото: Lugeja foto

Сегодня, 12 декабря, днем на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Анна автобус застрял в сугробе.

Пассажир автобуса рассказал изданию Järva Teataja, что водитель автобуса в деревне Анна свернул с четырехполосной дороги в карман у автобусной остановки, чтобы почистить дворники.

Когда водитель автобуса снова сел за руль, автобус уже не смог проехать по сугробу, который был у остановки.

В автобусе, который едет по маршруту Таллинн-Вильянди, около десятка пассажиров.

Вскоре на помощь автобусу прибыла тяжелая техника, поэтому в 14.50 автобус вновь смог продолжить путь.

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