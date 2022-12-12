Фото и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту автобус с пассажирами попал в снежный плен

Пассажир автобуса рассказал изданию Järva Teataja, что водитель автобуса в деревне Анна свернул с четырехполосной дороги в карман у автобусной остановки, чтобы почистить дворники.

Когда водитель автобуса снова сел за руль, автобус уже не смог проехать по сугробу, который был у остановки.

В автобусе, который едет по маршруту Таллинн-Вильянди, около десятка пассажиров.