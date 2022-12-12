На Таллиннской окружной дороге в поселке Юри друг за другом произошли два ДТП.
Фото ⟩ Два ДТП на Таллиннской окружной дороге: автобус с пассажирами вылетел в кювет
Два ДТП на Таллиннской окружной дороге: автобус с пассажирами вылетел в кювет
В 14.19 в полицию поступило сообщение, что автобус съехал с окружной дороги. Водитель автобуса помог людям выбраться, к счастью, никто не пострадал. За пассажирами был отправлен запасной автобус, на место происшествия был вызван эвакуатор.
В 14.00 поступило сообщение, что на окружной дороге Юри произошло ДТП с двумя автомобилями –Volvo и Renault. В этом ДТП также никто не пострадал, но поскольку водители не смогли договориться о том, кто виноват в аварии, на место был вызван полицейский патруль.
По состоянию на 14.30 сегодня в полицию поступило сообщение о 26 ДТП в Таллинне и Харьюмаа, в трех из них пострадали люди.