Фото ⟩ Два ДТП на Таллиннской окружной дороге: автобус с пассажирами вылетел в кювет

В 14.19 в полицию поступило сообщение, что автобус съехал с окружной дороги. Водитель автобуса помог людям выбраться, к счастью, никто не пострадал. За пассажирами был отправлен запасной автобус, на место происшествия был вызван эвакуатор.

В 14.00 поступило сообщение, что на окружной дороге Юри произошло ДТП с двумя автомобилями –Volvo и Renault. В этом ДТП также никто не пострадал, но поскольку водители не смогли договориться о том, кто виноват в аварии, на место был вызван полицейский патруль.