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Фото ⟩ Два ДТП на Таллиннской окружной дороге: автобус с пассажирами вылетел в кювет

Лоора-Элизабет Ломп Таави Сепп
Два ДТП на Таллиннской окружной дороге: автобус с пассажирами вылетел в кювет
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На Таллиннской окружной дороге в поселке Юри друг за другом произошли два ДТП.

В 14.19 в полицию поступило сообщение, что автобус съехал с окружной дороги. Водитель автобуса помог людям выбраться, к счастью, никто не пострадал. За пассажирами был отправлен запасной автобус, на место происшествия был вызван эвакуатор.

В 14.00 поступило сообщение, что на окружной дороге Юри произошло ДТП с двумя автомобилями –Volvo и Renault. В этом ДТП также никто не пострадал, но поскольку водители не смогли договориться о том, кто виноват в аварии, на место был вызван полицейский патруль.

По состоянию на 14.30 сегодня в полицию поступило сообщение о 26 ДТП в Таллинне и Харьюмаа, в трех из них пострадали люди.

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