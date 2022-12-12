Эстонский пловец Крегор Зирк отправляется на чемпионат мира в надежде на медаль

Выходящий на старт своего третьего чемпионата мира Зирк, по сравнению с прошлым годом совершенно иначе подготовился к титульному соревнованию.

«Если сравнивать с чемпионатом мира прошлого года, то подготовка отличается как день и ночь. Но я чувствую себя в воде отлично», - пояснил 23-летний пловец, который занял на прошлогоднем соревновании пятое место.

«Этой осенью я смог принять участие только в двух соревнованиях, в прошлом году благодаря организации ISL (Международная лига плавания) в разы больше», - сказал Зирк.

Наш спортсмен, который впервые выступит в Австралии, не страшится разницы во времени, поскольку учел этот фактор заранее.

«Примерно за месяц до чемпионата мира мы ездили с группой на сборы в Гонг-Конг, чтобы акклиматизироваться. Если бы вылетели в Австралию за пару дней до соревнований, о качестве и хороших результатах можно было бы даже не говорить», - сказал он.

Эстонгец, который занимается по системе канадского тренера Тома Раштона уверен, что сможет повторить свое прошлогоднее достижение, хотя отмечает, что одно неверное движение и финал окажется для него закрытым.

«В моей дисциплине в этом году крайне плотная конкуренция и мы увидим множество сюрпризов», - анализирует пловец.

«В квалификации, как и в финале, может учитываться каждая сотая, поэтому уже с первого старта нужно плыть серьезно. Если я с этим справлюсь, то в финале уже смогу доплыть и до подиума», - продолжил Зирк.

Зирк прыгнет в воду мельбурнского бассейна 15 декабря – тогда пройдет квалификация на 200-метровой дистанции баттерфляем. Также он выйдет на старт 200-метровки вольным стилем, которая пройдет в последний день соревнований.