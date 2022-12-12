В украинском городе мне дают адрес пиццерии, где я могу познакомиться с известным человеком – почетным генералом Сергеем Кривоносом, одним из создателей украинского спецназа. Генерал немного выше меня и на два года моложе, но опирается на костыль.
Для подписчиков
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Генерал в отставке Сергей Кривонос: несколько российских офицеров сообщили о войне своим старым друзьям в украинской армии
Генерал в отставке Сергей Кривонос: несколько российских офицеров сообщили о войне своим старым друзьям в украинской армии
– Что случилось с ногой?
– У меня была операция. Проблемы старого бойца спецназа…
– Ага…
– Поедим что-нибудь?
– Да, я возьму любую пиццу.
– Какая пицца? В Украине надо заказывать борщ.
* * *
Ключевые слова