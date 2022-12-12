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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Генерал в отставке Сергей Кривонос: несколько российских офицеров сообщили о войне своим старым друзьям в украинской армии

Ильмар РААГ
Генерал в отставке Сергей Кривонос: несколько российских офицеров сообщили о войне своим старым друзьям в украинской армии
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Вклад генерала-ветерана Сергея Кривоноса в оборону аэродрома Жуляны очень значителен.
Вклад генерала-ветерана Сергея Кривоноса в оборону аэродрома Жуляны очень значителен. Фото: Nikolay Lazarenko/Pool/Unian

В украинском городе мне дают адрес пиццерии, где я могу познакомиться с известным человеком – почетным генералом Сергеем Кривоносом, одним из создателей украинского спецназа. Генерал немного выше меня и на два года моложе, но опирается на костыль.

– Что случилось с ногой?

– У меня была операция. Проблемы старого бойца спецназа…

– Ага…

– Поедим что-нибудь?

– Да, я возьму любую пиццу.

– Какая пицца? В Украине надо заказывать борщ.

* * *

Конечно, я уже хочу борща в этой пиццерии.

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