Департамент конкуренции инициировал надзорную процедуру в связи с масштабным отключением электроэнергии на Сааремаа

По словам главы регулирующей службы Кюлли Хааб, цель начатого производства – выяснить причины масштабных перебоев. «Расследование должно выяснить, надлежащим ли образом Elektrilevi выполнили свои обязательства, изложенные в Законе о рынке электроэнергии, в том числе проверить, были ли выполнены обязательства по техническому обслуживанию линий Elektrilevi», – сказала Хааб.

Управление по конкуренции осуществляет надзор за выполнением требований к качеству сетевых подключений в соответствии с Законом о рынке электроэнергии и Постановлением министра экономики и связи № 42 от 06.04.2005 г. «Требования к качеству сетевых услуг и условия снижения сетевых сборов в случае нарушения требований качества».

Управление по вопросам конкуренции осуществляет национальный надзор в области конкуренции, электричества, природного газа, централизованного теплоснабжения, почты, коммунального водоснабжения и канализации, железных дорог, авиации и портов.

Старейшина Сааремаа Микк Туйск сегодня сказал, что кризисная команда Сааремааского самоуправления ожидает от Elektrilevi более активных действий в решении кризиса, чем раньше, поскольку ситуация серьезная, и многие островитяне уже несколько дней остаются без электричества.