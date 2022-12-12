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Худшее впереди: разгар бурана в Таллинне ожидается в вечерний час пик

Улла Лянтс
, журналист
Худшее впереди: разгар бурана в Таллинне ожидается в вечерний час пик
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Метель в Таллинне.
Метель в Таллинне. Фото: Mihkel Maripuu

Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг сказал, что, поскольку снежный шторм еще не достиг столицы в полной мере, ситуация в Таллинне в настоящее время находится под контролем. Разгар бурана, вероятно, придется на вечерний час пик.

Тармо Сульг сказал, что партнеры Таллинна выехали на улицы столицы со всей своей техникой и сейчас ситуацию еще можно контролировать.

«Сейчас ничего ужасного не происходит, просто обычная зимняя погода с метелью. Ждем разгара метели в вечерний час пик. На данный момент дорожное движение спокойное, все водители и участники дорожного движения учли, что снега больше, чем обычно, и соответствующим образом скорректировали свое движение», – говорит он.

Сульг добавил, что подготовка к метели уже велась на выходных, когда были проделаны все работы, которые необходимо сделать в преддверии приближающейся непогоды. Все выходные отодвигали сугробы подальше от обочин, чтобы вмещалось больше снега, также предварительно обработали улицы хлоридами, чтобы снег там не задерживался, не создавал колеи и неровности.

По его словам, на данный момент все машины выведены на улицы, и для обслуживания пешеходных дорог были привлечены дополнительные ресурсы.

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