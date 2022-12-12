Решено! Школьное образование переходит на эстонский язык

В 12-х классах полностью эстоноязычное обучение должно быть организовано к 2032/2033 учебному году. В профессионально-технических учебных заведениях изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования.

Для того, чтобы в 2024/25 учебном году и далее проводить учебную работу во всех классах не на эстонском, а на другом языке, необходимо получить разрешение правительства, которое по запросу волостного или городского совета может сделать исключение сроком на один год для учреждения или отдельной группы.

Школы с углубленным преподаванием европейских языков, которые уже получили разрешение правительства до 1 сентября 2024 года, могут продолжать работу на нынешних условиях. Это означает, что им не нужно каждый год обращаться за новым разрешением. Школы, в которых преподавание ведется не на эстонском языке, могут также использовать в некоторых классах учебную программу IB. Для обучения детей и молодежи с особыми потребностями можно при необходимости использовать другой язык наряду с эстонским, или же только другой язык.

Как и сейчас, для учеников, чей родной язык не является языком обучения, или которые говорят дома на языке, отличном от языка обучения, школа продолжит проводить уроки родного языка и культуры, если этого пожелают не менее десяти учеников с таким же родным языком.