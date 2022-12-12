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Фото ⟩ В Таллинне штормовой ветер сорвал стеновые панели с магазина Selver

Свен Рандлайд
, журналист
В Таллинне штормовой ветер сорвал стеновые панели с магазина Selver
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Сегодня снежный шторм также нанес ущерб магазину Torupilli Selver, с которого порыв ветра сорвал несколько стеновых панелей.

Предприниматель Йоозеп Кайв, продающий рождественские елки у магазина Torupilli Selver, рассказал Postimees, что штормовой ветер оторвал от здания магазина пять или шесть стеновых панелей, которые упали прямо на ели.

К счастью, во время инцидента никто не пострадал, а продавец новогодних елок не понес материального ущерба.

Сегодня купить там ели уже нельзя, но завтра продажи должны продолжиться.

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