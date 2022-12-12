Фото ⟩ В Таллинне штормовой ветер сорвал стеновые панели с магазина Selver

Предприниматель Йоозеп Кайв, продающий рождественские елки у магазина Torupilli Selver, рассказал Postimees, что штормовой ветер оторвал от здания магазина пять или шесть стеновых панелей, которые упали прямо на ели.

К счастью, во время инцидента никто не пострадал, а продавец новогодних елок не понес материального ущерба.