Грецкий: иранский режим боится, что поражение России в войне повлечет его собственное падение

- Путин отлично понимает, что ничего важнее войны сейчас нет, что от этой темы уйти невозможно, и что любой вопрос, который будет ему задан, так или иначе, но все равно окажется вопросом о войне. Путину говорить о войне не хочется.
С того самого момента, как Херсон был освобожден силами ВСУ, Путин так и не сказал про Херсон ни слова. Путин ведет себя так, как будто Украина не ведет контрнаступление и не освобождает все больше и больше территорий. В риторике Путина нет даже намека на успехи, которых добивается в войне Украина.
В формате этой ежегодной большой пресс-конференции ему в любом случае пришлось бы как-то касаться этой темы. Иначе это стало бы выглядеть совсем уже глупым спектаклем. Эта пресс-конференция каждый год была спектаклем, но сейчас, если на ней не говорить о положении дел на войне, это стало выглядеть бы слишком абсурдным. То есть постановочность этого мероприятия стала бы очевидной для совсем уж большого количества людей.
Ну и, конечно, Путину просто нечего сказать в этот раз. Нет абсолютно никаких позитивных моментов ни в российской экономике, ни в российской политике. Обычно Путин хвастался на этой пресс-конференции какими-то своими достижениями во внешней политике. Или показывал какие-то данные о том, что российская экономика растет, что промышленность развивается, и все такое прочее. Сейчас же наблюдается просадка по ВВП, просадка по реальному уровню доходов. Наблюдается рост безработицы.
У России есть огромные проблемы и с экспортом продукции, и с производительностью труда. Предприятия некоторых отраслей просто встали. Санкции против экспорта российских энергоресурсов эффективно работают. О чем Путину в такой ситуации говорить? И демографическая ситуация ухудшается. Иными словами, тем, которые можно было бы преподнести в положительном ключе, у Путина просто нет.
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