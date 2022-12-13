Грецкий: иранский режим боится, что поражение России в войне повлечет его собственное падение

- Глава МИДа Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Владимир Путин должен будет понести ответственность за войну. Клеверли подчеркнул, что ответственность для РФ должна наступить обязательно, и это касается и солдат, и людей в Кремле. Можно ли сказать, что уже не только для Украины, но и для Запада предание международному суду президента России стало одним из непременных условий, на которых должна быть закончена эта война?

- В странах Запада по этому поводу уже существует консенсус. Все западные страны согласны с тем, что те страшные преступления, которые Россия совершала на территории Украины, должны быть тщательно расследованы, а виновные в этих преступлениях должны быть привлечены к ответственности. С этим на Западе не спорит практически никто. И не только на Западе; можно сказать, что лидеры большинства стран мира согласны с тем, что такие страшные преступления, которые были совершены в рамках российского военного вторжения, оставлять безнаказанными нельзя.

В противном случае будет очень сильно расшатана система международных отношений. И система международного права. Если позволить виновным в этих преступлениях уйти от ответственности, это может еще сильнее дестабилизировать наш хрупкий мир.