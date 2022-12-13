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Грецкий: иранский режим боится, что поражение России в войне повлечет его собственное падение

Павел Соболев
, журналист
Грецкий: иранский режим боится, что поражение России в войне повлечет его собственное падение
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  • В создании спецтрибунала для России важнейшую роль предстоит сыграть Генассамблее ООН
  • Иран помогает России оружием отнюдь не только в расчете на помощь в продвижении ядерной программы
  • У Путина не осталось ни одной темы, которую он мог бы преподнести россиянам в позитивном ключе

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий среди прочего ответил на вопросы, касающиеся вероятных мотиваций Ирана к тому, чтобы поставлять России дроны-камикадзе, а также причин, по которым Владимир Путин отменил в этом декабре свою ежегодную большую пресс-конференцию.

- Глава МИДа Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Владимир Путин должен будет понести ответственность за войну. Клеверли подчеркнул, что ответственность для РФ должна наступить обязательно, и это касается и солдат, и людей в Кремле. Можно ли сказать, что уже не только для Украины, но и для Запада предание международному суду президента России стало одним из непременных условий, на которых должна быть закончена эта война?

- В странах Запада по этому поводу уже существует консенсус. Все западные страны согласны с тем, что те страшные преступления, которые Россия совершала на территории Украины, должны быть тщательно расследованы, а виновные в этих преступлениях должны быть привлечены к ответственности. С этим на Западе не спорит практически никто. И не только на Западе; можно сказать, что лидеры большинства стран мира согласны с тем, что такие страшные преступления, которые были совершены в рамках российского военного вторжения, оставлять безнаказанными нельзя.

В противном случае будет очень сильно расшатана система международных отношений. И система международного права. Если позволить виновным в этих преступлениях уйти от ответственности, это может еще сильнее дестабилизировать наш хрупкий мир.

Другое дело, что существует довольно много разных точек зрения насчет того, как это привлечение к ответственности должно выглядеть. Насчет того, какой круг российских политических лиц должен оказаться на скамье подсудимых, нужно ли создавать отдельный трибунал для этого процесса.

Со всем этим обязательно возникнут проблемы. Можно сказать, что они уже возникли. Ведь ситуация совершенно беспрецедентная, потому что Россия является постоянным членом Совбеза ООН. Что же касается всех тех предыдущих трибуналов, что создавались с санкции СБ ООН, то они возникали на основе консенсусного решения. По крайней мере, было необходимо, чтобы никто в этой так называемой «Большой пятерке» не воспользовался бы правом вето.

Россия входит в число этих стран, имеющих право вето. Уже становится непонятным, как вообще можно создать специальный трибунал для нее. Нужно искать какой-то выход, и уже высказывается идея о создании такого трибунала путем утверждения соответствующего решения Генеральной ассамблеей ООН, где есть более 140 стран, которые однозначно поддерживают территориальную целостность и независимость Украины, а также осуждают агрессию России. Основной вариант именно такой.

Когда вопрос с созданием такого трибунала будет решен, встанет вопрос, где он будет работать. На этот счет тоже существует несколько влиятельных точек зрения.

Кто-то считает, что спецтрибунал для России должен быть создан в Гааге. Ну, по образцу уже имевших место прецедентов, если мы вспомним Слободана Милошевича и трибунал для бывшей Югославии. Кому-то кажется, что такой трибунал должен работать в Украине. Возможно, даже в Мариуполе после его освобождения.

- Times утверждает, что США дали Украине зеленый свет на удары по территории РФ. Издание со ссылкой на источник в Пентагоне написало, что после массированных ударов российских войск по жизненно важной украинской инфраструктуре США меньше беспокоятся по поводу того, что атаки Киева по дальним целям могут привести к эскалации конфликта. Поэтому Украине позволили самой решать, как применять переданное тем же Вашингтоном Киеву оружие. Если это правда, насколько это развязывает Украине руки? Можно ли ожидать учащения и усиления ударов по военным объектам на территории России?

- Times — очень авторитетное издание, и его источникам вполне можно доверять. Однако ни Киевом, ни Вашингтоном официальных заявлений на этот счет пока не делалось.

В то же время утечки информации на таком уровне никак нельзя оставлять без внимания. Лично мне кажется, что версия, изложенная в Times, больше похожа на правдивую, чем на ошибочную. Скорее это так, чем не так. И если эта информация соответствует действительности, то такой сигнал от США обязательно сообщит дополнительную динамику украинскому наступлению. Все это очень существенно изменит характер боевых действий.

Это также поспособствует лучшему оснащению украинской армии. Причем в этом будет заметна уже роль отнюдь не только Вашингтона. Другие союзники Украины тоже будут согласны на применение поставленного ими Украине оружия в таких форматах, какие именно Украина сочтет нужными. Можно не сомневаться, что к этому сейчас уже готовы среди стран НАТО Великобритания и Польша. Можно ожидать такой же реакции и от Норвегии, и от Швеции. Швеция еще не вступила в альянс, но ее уровень взаимодействия с НАТО уже сейчас чрезвычайно высок. И то же самое можно сказать и в отношении Финляндии.

Все больше и больше стран станут в ближайшее время усиливать и увеличивать свою поддержку Украине. Мы только что видели, как Болгария, которая очень долго воздерживалась от поставок вооружений Украине, сделала официальное заявление, что начинает такие поставки. И я считаю это очень сильным сигналом, который становится очередным аргументом в пользу того, что Россия на поле боя одержать победу не сможет.

- Американский институт изучения войны обращает внимание, что увеличение в последние дни темпов российских атак с использованием беспилотников последовало за недавним сообщением Эн-би-си о том, что Россия оказывает беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на системы вооружений иранского производства, прежде всего речь идет о дронах-камикадзе. О чем могут говорить новые дроновые атаки России? Россия получила гарантии от Ирана, что ее дроновые запасы скоро будут пополнены? Что получает Иран взамен на такие гарантии? Вертолеты, системы ПВО? Или речь может даже идти о сфере ядерных вооружений?

- Я бы не исключал ни одну из этих возможностей. Мы не можем знать конкретно, о чем сейчас договариваются Москва и Тегеран, однако нет сомнений, что Иран очень заинтересован в помощи России в продвижении своей ядерной программы, поскольку Иран очень хочет приблизиться к созданию своего ядерного оружия.

Безусловно, Иран в условиях санкций не может производить сколь-нибудь конкурентоспособные образцы вооружений. То, что делают сейчас в военно-промышленной сфере в Иране, в полном смысле слова можно назвать кустарной продукцией. С помощью этой продукции могут воевать, например, хуситы, но ни у одной из армий мира эта иранская продукция не стоит на вооружении. Но Россия вот решила воспользоваться услугами Ирана, потому что в условиях санкций, которые на самом деле работают, у нее, по сути, не оставалось выбора.

И все-таки я считаю нужным обратить внимание на еще один очень важный момент. Внутри Ирана сейчас очень неспокойно. Там идут активные протесты. Очень многие иранские провинции охвачены сейчас весьма сильной волной народного недовольства. Да, в основном в этих протестах участвуют молодые люди, однако даже несмотря на это, иранские власти видят ситуацию так, что если Россия потерпит поражение в войне с Украиной, то это существенно ослабит нынешний иранский режим.

Этот режим и так ослаблен протестами, и он прекрасно понимает те риски, которые несет для него поражение России. Поэтому Иран может сейчас поддерживать Россию в самую первую очередь даже не по той причине, что надеется получить за эту поддержку какое-то оружие.

Власти Ирана чувствуют, что поражение одного тоталитарного режима в войне может сделать более уязвимыми другие тоталитарные режимы, и тот же иранский режим может не устоять перед внутренними протестами.

- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил вчера, что в этом году не состоится большая ежегодная пресс-конференция президента России. Это мероприятие с 2012 года неизменно проходило в декабре. О чем говорит нынешнее решение? Даже самому Путину стало понятно, что ни в чьих глазах у него не получится сейчас выглядеть выигрышно? Путину ужасно не хочется отвечать на вопросы о войне даже при условии, что журналистов как следует «отфильтруют»?

- Путин отлично понимает, что ничего важнее войны сейчас нет, что от этой темы уйти невозможно, и что любой вопрос, который будет ему задан, так или иначе, но все равно окажется вопросом о войне. Путину говорить о войне не хочется.

С того самого момента, как Херсон был освобожден силами ВСУ, Путин так и не сказал про Херсон ни слова. Путин ведет себя так, как будто Украина не ведет контрнаступление и не освобождает все больше и больше территорий. В риторике Путина нет даже намека на успехи, которых добивается в войне Украина.

В формате этой ежегодной большой пресс-конференции ему в любом случае пришлось бы как-то касаться этой темы. Иначе это стало бы выглядеть совсем уже глупым спектаклем. Эта пресс-конференция каждый год была спектаклем, но сейчас, если на ней не говорить о положении дел на войне, это стало выглядеть бы слишком абсурдным. То есть постановочность этого мероприятия стала бы очевидной для совсем уж большого количества людей.

Ну и, конечно, Путину просто нечего сказать в этот раз. Нет абсолютно никаких позитивных моментов ни в российской экономике, ни в российской политике. Обычно Путин хвастался на этой пресс-конференции какими-то своими достижениями во внешней политике. Или показывал какие-то данные о том, что российская экономика растет, что промышленность развивается, и все такое прочее. Сейчас же наблюдается просадка по ВВП, просадка по реальному уровню доходов. Наблюдается рост безработицы.

У России есть огромные проблемы и с экспортом продукции, и с производительностью труда. Предприятия некоторых отраслей просто встали. Санкции против экспорта российских энергоресурсов эффективно работают. О чем Путину в такой ситуации говорить? И демографическая ситуация ухудшается. Иными словами, тем, которые можно было бы преподнести в положительном ключе, у Путина просто нет.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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